Gündem Numan Kurtulmuş ve heyeti Srebrenitsa Katliamının 27nci yılı için Bosna Herseke gidiyor
ANKARA

Numan Kurtulmuş ve heyeti Srebrenitsa Katliamı’nın 27’nci yılı için Bosna Hersek'e gidiyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki Türkiye heyeti yarın Srebrenitsa’da düzenlenecek anma törenlerine katılacak. Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'teki savaşta Birleşmiş Milletler askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında düzenlenecek anma programında Türkiye adına konuşma yapacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Numan Kurtulmuş ve heyeti Srebrenitsa Katliamı’nın 27’nci yılı için Bosna Herseke gidiyor
Numan Kurtulmuş (ARŞİV: 2020)

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımı'nın 27. yılında, soykırım kurbanlarını anmak ve acılı yakınlarına Türk milletinin taziyelerini sunmak üzere yarın Bosna Hersek'e gidecek.

Kurtulmuş başkanlığındaki Türkiye heyetinde, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Bursa Milletvekili Refik Özen ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da bulunacak.


'Srebrenitsa’dan ders çıkarılmalı'
DÜNYA
'Srebrenitsa’dan ders çıkarılmalı'

Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek'teki savaşta Birleşmiş Milletler askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında düzenlenecek anma programında Türkiye adına konuşma yapacak.

  • Anma töreni yapılan konuşmaların ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda gerçekleştirilen dua merasimiyle birlikte sona erecek.

Srebrenitsa'da Müslümanlara provokasyon: Sırp askerlerinin fotoğrafları yerleştirildi
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Srebrenitsa'da Müslümanlara provokasyon: Sırp askerlerinin fotoğrafları yerleştirildi

Srebrenitsa soykırımı şehitleri toprağa verildi
FOTOĞRAF 14
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Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımında katledilenlerden 71 kurbanın cenazesi, kılınan namazın ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Törene Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş (sağ 5) da katıldı.
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Potoçari Anıt Mezarlığı, tören sonrası duygusal anlara sahne oldu.
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Duaların ardından tek tek isimleri okunan 71 kurbanın cenazeleri, yakınları ve vatandaşlar tarafından gömülecekleri mezarlara taşınarak gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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Duaların ardından tek tek isimleri okunan 71 kurbanın cenazeleri, yakınları ve vatandaşlar tarafından gömülecekleri mezarlara taşınarak gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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Srebrenitsa soykırımının en genç şehitlerinden 16 yaşındaki Suljic (Kemal) Demir'in naaşı defnedilirken İmam başında dua okuyor.
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Potaçari Anıt Mezarlığını ziyaret edenler mezarların başında dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu.
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Potoçari Anıt Mezarlığı, tören sonrası duygusal anlara sahne oldu.
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Soykırımda şehit olan 71 kişinin cenazeleri mezarlarına defnedilmek üzere taşındı.
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Soykırımda şehit olan 71 kişinin cenazeleri mezarlarına defnedilmek üzere taşındı.
Title
Duaların ardından tek tek isimleri okunan 71 kurbanın cenazeleri, yakınları ve vatandaşlar tarafından gömülecekleri mezarlara taşınarak gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Title
Duaların ardından tek tek isimleri okunan 71 kurbanın cenazeleri, yakınları ve vatandaşlar tarafından gömülecekleri mezarlara taşınarak gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Title
Soykırımda şehit olan 71 kişinin cenazeleri mezarlarına defnedilmek üzere taşındı.
Title
Soykırımda şehit olan 71 kişinin cenazeleri mezarlarına defnedilmek üzere taşındı.
Srebrenitsa soykırımı şehitleri toprağa verildi
Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımında katledilenlerden 71 kurbanın cenazesi, kılınan namazın ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verildi. Potoçari Anıt Mezarlığı, tören sonrası duygusal anlara sahne oldu.


Tek tek görevden aldı

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