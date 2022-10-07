Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGBT’yle aile yapımızı dejenere etme gayretindeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çekya ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başörtüsü meselesi sonrası tekrar gündemde yer bulan anayasa hazırlık çalışmasında 'aile yapısının korunmasına yönelik değişiklikler olacak mı' sorusu üzerine Erdoğan LGBT lobisine tepki göstererek şu yanıtı verdi:

'TOPLUMA LGBT'Yİ SOKTULAR'

"Aile kavramı bizim olmazsa olmazımız zaten. Çünkü güçlü bir millet, güçlü aileden olur. Şimdi bizim bunun çalışmasını da yapmamız lazım. Çünkü son zamanlarda topluma LGBT’yi soktular.

'AİLE YAPIMIZI BOZMAK İSTİYORLAR'

LGBT’yle birlikte de bizim aile yapımızı bunlar dejenere etmenin gayreti içerisine girdiler.

'KİMLERİN LGBT'Cİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ'

Öyleyse biz olması gereken ne ise onu yapacağız. Biz kimlerin LGBT’ci olduğunu biliyoruz zaten.

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Ama bunu da aile olarak gelip oraya koyalım. Burada da çıksın bakalım neresinden savunacak onu da görelim."

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA ve SİHA'larımız Kıbrıs'ta orayı sağlama almamız lazım