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Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile bir araya geldi.

15:44 - 13/12/2023 Çarşamba
DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Görüşmede TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Libya
#Akile Salih
15 dakika önce
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