Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakanı'ı kabul etti. Fatih Erbakan, yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. "Ankara ve İstanbul'da bir ittifak olabileceğini söylemiştiniz. Bu görüşmede bu değerlendirildi mi?" sorusuna cevap veren Erbakan, "Seçimle ilgili birtakım konular müzakere edildi ancak şu aşamada bu kadarıyla iktifa etmek daha uygun olur." dedi.