Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Görüşmede TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yer aldı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakanı'ı kabul etti. Fatih Erbakan, yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. "Ankara ve İstanbul'da bir ittifak olabileceğini söylemiştiniz. Bu görüşmede bu değerlendirildi mi?" sorusuna cevap veren Erbakan, "Seçimle ilgili birtakım konular müzakere edildi ancak şu aşamada bu kadarıyla iktifa etmek daha uygun olur." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Osmanlı döneminde üç dinin mensuplarının barış içerisinde yaşadığı Filistin topraklarında bugün yaşanan mezalime karşı hakkı ve hakikati savunmayı sürdüreceklerini, devraldıkları inanç ve kültür mirasıyla uluslararası değerleri savunmaya, mazlumların çıkaramadığı ses olmaya devam edeceklerini bildirdi.
Cumhur İttifakı'nın yerelde işbirliği heyeti, çalışmasını bu hafta tamamlamayı planlıyor. Çalışmanın içeriğine ilişkin nihai kararı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli verecek.