Cumhurbaşkanı Erdoğan liderler onuruna verdiği yemekte konuştu: Ülkemizin bölgesel güç ve küresel aktör konumunu pekiştireceğiz

Yeni dönemi Türkiye açısından en iyi şekilde değerlendirerek, ülkemizin bölgesel güç ve küresel aktör konumunu pekiştireceğiz. Daha adil ve barışçıl bir düzenin tesisi için tüm paydaş ve ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Yönümüz hem batıya hem doğuya dönük olacak. Ama asıl istikametimiz doğruya, hakikate ve adaletedir. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum."