Cumhurbaşkanı Erdoğan liderler onuruna verdiği yemekte konuştu: Ülkemizin bölgesel güç ve küresel aktör konumunu pekiştireceğiz

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Göreve Başlama Törenine katılan liderler onuruna Çankaya Köşkü'nde yemek verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göreve Başlama Töreni'ne katılan konuk liderler onuruna Çankaya Köşkü'nde akşam yemeği verdi.
Burada yaptığı konuşmada katılımcılara teşekkür eden Erdoğan, şunları dile getirdi:
Millet olarak katılımcıların kadirşinaslığının hiçbir zaman unutulmayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:"Ortak çıkarlarımız temelinde kazan-kazan anlayışıyla işbirliğimizi her alanda geliştirmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar ilkeli ve kararlı bir duruşla sahada ve masada güçlü, girişimci ve insani diplomasi takip ettik. Dış politika ve güvenlik meselelerini barışçıl bir yaklaşımla ele aldık. Diplomatik ağımızı genişleterek ülkemizi etkin bir uluslararası diplomasi gücüne dönüştürdük."
Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümünün arifesinde, yeni bir döneme şahitlik edildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Küresel sistemin krizlerle çevrelendiği günümüzde temel hedefimiz 21'inci yüzyılı barış, refah ve istikrar yüzyılı olarak inşa etmektir. Diyalog ve diplomasiyi önceleyen sağduyu, vicdanı ve itidali temel alan bir tutumla bölgemizde ve ötesinde istikrarın tesisi için çalışacağız. Rusya-Ukrayna krizindeki tavrımız bunun en son örneğini teşkil etmişti. Tahıl Mutabakatıyla küresel düzeyde bir gıda krizinin önüne geçmiş olduk.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemekte, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ve Çağdaş Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı ve Karagözyan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dikran Gülmezgil ile sohbet etti.
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile davetliler, yemeğin ardından salonda yer alan, üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni" yazılı panoya imza attı.