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Cumhurbaşkanı Erdoğan tören sonrası sosyal medya hesabından paylaştı: Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Bismillah!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de gerçekleşen tören sorasında sosyal medya hesabından "Türkiye Yüzyılı’nın inşası için Bismillah" ifadeleriyle bir paylaşımda bulundu. Gelecek beş sene boyunca Türkiye Cumhuriyeti’nin şanını ve şerefini korumak, itibarını artırmak, adını tüm dünyada yüceltmek için bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz" diyen Erdoğan "Gayret bizden, tevfik Allah’tan" ifadelerini kullandı.

18:38 . 3/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Göreve Başlama Töreni gerçekleştirildi. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, katılımcıları selamladı.

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Göreve Başlama Töreni gerçekleştirildi. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, katılımcıları selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de gerçekleşen tören sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. "Gelecek beş sene boyunca Türkiye Cumhuriyeti’nin şanını ve şerefini korumak, itibarını artırmak, adını tüm dünyada yüceltmek için bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz." diyen Erdoğan "Türkiye Yüzyılı’nın inşası için Bismillah!" ifadelerini kullandı.

Gayret bizden tevfik Allah'tan

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

"Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Cumhuriyeti’nin şanını ve şerefini korumak, itibarını artırmak, adını tüm dünyada yüceltmek için bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz.

Gayret bizden, tevfik Allah’tan… Türkiye Yüzyılı’nın inşası için Bismillah!"


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Göreve Başlama Töreni'nde Türkiye Yüzyılı'nın ilk mesajı: Şahlanış dönemi başlamıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Göreve Başlama Töreni'nde Türkiye Yüzyılı'nın ilk mesajı: Şahlanış dönemi başlamıştır

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni' gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'ye girerken 101 pare top atışı yapıldı. Törene 78 ülkeden üst düzey temsilci katıldı. Erdoğan, ''Aziz milletim, değerli devlet ve hükümet başkanları, değerli Meclis başkanları ve devlet başkanı yardımcıları, değerli ülke temsilcileri, yurt içinden ve yurt dışından gelen değerli dostlarım, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizleri bu tarihi törenimiz münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, milletin evinde, 15 Temmuz gecesi gazilikle şereflenen bu mekanda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bizleri bir kez daha Cumhurbaşkanlığı makamına layık gören kardeşlerim hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Sandığa giden tüm vatandaşlarımı tebrik ediyorum. Yurt dışındaki gurbetçilerimizi özellikle tebrik etmek istiyorum'' ifadelerini kullandı. Türkiye Yüzyılı'nın ilk mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, ''Gelin canlar bir olalım, sevelim sevilelim diyoruz. Türkiye'nin her bir vatandaşının katkısına ihtiyacı var. Seçim dönemi 28 Mayıs gecesi itibarıyla artık sona ermiştir. Milli irade sandıkta iki kez tecelli etmiş millet kesin kararını vermiştir. Artık Türkiye Yüzyılı, şahlanış dönemi başlamıştır'' ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Türkiye Yüzyılı
#Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni
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