Cumhurbaşkanı Erdoğan tören sonrası sosyal medya hesabından paylaştı: Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Bismillah!

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Göreve Başlama Töreni gerçekleştirildi. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, katılımcıları selamladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de gerçekleşen tören sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. "Gelecek beş sene boyunca Türkiye Cumhuriyeti’nin şanını ve şerefini korumak, itibarını artırmak, adını tüm dünyada yüceltmek için bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz." diyen Erdoğan "Türkiye Yüzyılı’nın inşası için Bismillah!" ifadelerini kullandı.
Gayret bizden tevfik Allah'tan
Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:
"Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Cumhuriyeti’nin şanını ve şerefini korumak, itibarını artırmak, adını tüm dünyada yüceltmek için bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz.
Gayret bizden, tevfik Allah’tan… Türkiye Yüzyılı’nın inşası için Bismillah!"