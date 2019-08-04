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Cumhurbaşkanı Erdoğan: MHP ile güç birliğine devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "MHP ile güç birliğine devam edeceğiz. Türk demokrasisini güçlendirecek yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nda düzenlenen programda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "MHP ile güç birliğine devam edeceğiz. Türk demokrasisini güçlendirecek yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız." ifadelerini kullandı.

"Faizlerin düşmesiyle beraber enflasyondaki gerileme de sürecek"

Erdoğan, "Faizler düşüyor. Faizlerin düşmesiyle beraber enflasyondaki gerileme de sürecek. Piyasadaki canlanma yeniden ivme kazanacaktır." şeklinde konuştu.

"Sağda solda bazı duyduğunuz çatlak seslere asla kulak vermeyin." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Biz emin adımlarla yolumuzda devam ediyoruz." diyerek, şöyle devam etti:

  • "Biz sabredersek, çalışırsak, üretirsek, dik durursak, hepsinden önemlisi sürekli 'öldük, bittik' diyerek millete karamsarlık aşılamaya kalkan felaket tellallarına kulak asmazsak, Allah'ın izniyle yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olacaktır."

"Vesayeti gerilettik, demokrasimizi güçlendirdik"

Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin tamamında bütün yapılanların çok üzerinde eserleri, 17 yıllık bir zaman dilimine sığdırdıklarını aktararak, şöyle devam etti:

  • "İç ve dış politikada ezberleri bozduk, yenilikçi adımlar attık. Vesayeti gerilettik, demokrasimizi güçlendirdik. Milli iradenin önündeki engelleri tek tek kaldırdık. Hukuk ve adalette Türk siyasi hayatının en büyük, en köklü reformlarına imza attık. 367 garabetinden, partimize yönelik kapatma girişimine ve 27 Nisan bildirgesine kadar önümüze çıkartılan tüm engelleri, demokrasi ve hukuk çerçevesinde sabırla, soğukkanlılıkla, metanetle aşmayı başardık. Hiçbir zaman milletimizin yüzünü yere eğdirmedik. Hiçbir zaman milletimizin onurunun çiğnenmesine müsamaha göstermedik, aksine her platform ve her zeminde Türkiye'nin başını dik tuttuk. Ülkemizin vatandaşlarına sunduğu hizmetlerin kalitesini artırmanın yanı sıra istisnasız her bir insanımızın bu hizmetlerden eşit derecede yararlanmasını sağladık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Para Fonu (IMF) kapılarında birkaç milyar dolar için el açan, ekonomisi zayıf, ticareti düşük, sanayisi dışa bağımlı bir ülkeyi, kısa zamanda bölgesinin üretim üssüne dönüştürdüklerini aktararak, Mayıs 2013'te 23,5 milyar dolarlık IMF borcunu sıfırladıklarını ve IMF'nin Türkiye'den borç ister hale geldiğini söyledi.

Tüm kurum ve kurallarıyla demokrasiyi ve ekonominin çarklarını işler hale getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye'yi satın alma paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisi konumuna yükselttik. Eğitim, sağlık, ulaştırma, savunma, turizm, ihracat gibi birçok alanda Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırmak yine bize nasip oldu." diye konuştu.

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Erdoğan, önceki gün açıklanan dış ticaret rakamlarının, her türlü saldırıya rağmen Türk ekonomisinin gücünü, sağlamlığını ve dinamizmini ortaya koyduğunu ifade etti.

İhracat rakamlarının ekonominin temmuzda da süratle toparlanmaya devam ettiğini bir kez daha gösterdiğini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

  • "Temmuz ayında ihracatımız yüzde 8,32 artışla 15 milyar 958 milyon dolara ulaştı. İthalatımız ise yüzde 7,98 azalışla 19 milyar 288 milyon dolara geriledi. Geçen sene ilk 7 ayda yüzde 67,7 olan ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı, bu sene yüzde 85,8'e çıktı. Dış ticaret fazlası veren ülke hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk."

- "Bu sene turizmde de rekora koşuyoruz"

Küresel ticaretteki sıkıntılı atmosfere, Çin ile ABD arasında devam eden ticaret savaşlarına rağmen Türkiye'yi ülke tarihinin en yüksek temmuz ayı ihracat rakamına ulaştıklarını da aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ocak-temmuz arası 7 aylık dönemde toplam 104,2 milyar dolarlık ihracat rakamını yakalayarak, yine bir rekor kırdık. Sadece ihracatta değil inşallah bu sene turizmde de rekora koşuyoruz. Şu anda 50 milyon turisti aşar duruma geldik. Rusya, Avrupa ve Orta Doğu'dan gelenler başta olmak üzere turizmde çok ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Daha önce varlık gösteremediğimiz Çin Halk Cumhuriyeti ve Latin Amerika gibi bölgelerden ülkemize gelen turistlerin sayısı giderek artıyor. Türkiye'yi tökezletme senaryoları boşa çıktıkça inşallah hem ihracatta hem turizmde hem de diğer alanlarda başarı çıtamız da yükselecektir.

Faizler düşüyor. Faizlerin düşmesiyle beraber enflasyondaki gerileme de sürecek, piyasadaki canlanma yeniden ivme kazanacaktır. Biz sabredersek, çalışırsak, üretirsek, dik durursak, hepsinden önemlisi sürekli 'öldük, bittik' diyerek, millete karamsarlık aşılamaya kalkan felaket tellallarına kulak asmazsak, Allah'ın izniyle yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olacaktır."

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Erdoğan, Türkiye'nin tarihinden, kültüründen, köklü devlet geleneğinden aldığı birikimle hedefleri ve hayalleri istikametinde kararlılıkla yürüdüğüne dikkati çekti.

"Bizim artık küçük meselelerle kaybedecek vaktimiz yok"

Türkiye'nin bu kutlu ilerleyişini durdurmaya, bunu engellemeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, "Sağda solda bazı duyduğunuz çatlak seslere asla kulak vermeyin, biz emin adımlarla yolumuzda devam ediyoruz. Bizim artık küçük meselelerle gündemi işgal eden sanal sorunlarla kaybedecek vaktimiz yok." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, milletin kendilerinden eser, hizmet ve dertlerine çözüm bulunmasını beklediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

  • "Bizim son 17 yılda elde ettiğimiz başarıların gerisinde kendi gündemimize odaklanmamız, kendi önceliklerimiz doğrultusunda hareket etmemiz var. Bu süreçte muhalefetin sığ gündemiyle değil, daima milletin gündemiyle, milletin dertleriyle ilgilendik. Sizlerden ve tüm gönüllü kuruluşlarımızdan Türk demokrasisine ve bizi biz yapan kadim değerlere sahip çıkmayı sürdürmenizi istiyorum. Birileri görmese de birileri istemese de haz etmese de biz büyük Türkiye hayalini gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz. Gayret bizden tevfik Allah'tan, destek ve hayır duası sizden."

Erdoğan, toplantıya katılanlara şükranlarını sunarak, Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

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