Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ı kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşti
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 'Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi’ne katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam'ın gaza ruhunu taşımayan bir Türklük projesi, Türk milletini müzeye kaldırma teşebbüsüdür. Burada amaç milletin mayasını bozmak, mümkünse teslim almaktır." ifadelerini kullandı. Şeriat ve kelime-i tevhid düşmanlığı ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şeriata düşmanlık, dininin kendisine husumettir. İnanıp inanmama, yaşayıp yaşamama tercih meselesidir. Dinin emirlerine dil uzatmak başka bir konudur. Dahası her iki tartışmanın da Kelime-i Tevhid'den habersiz cahil kesimlerce köpürtülmesidir. Bu ülkenin hukuku savunmakla görevli kimi baroları, Kelime-i Tevhid lafzının yazılı olduğu bayraktan rahatsız oluyor, suç duyurusunda bulunabiliyor." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Diyanet Akademisi Başkanlığı 1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Merasimi'ne katıldı. Erdoğan, ''Önce başbakan, sonra cumhurbaşkanı sıfatıyla akademiyle ilgili tüm safahati yakından takip ettik. Bugün ilk mezunları görmenin bahtiyarlığı içerisindeyiz. 4 bin 537 aday din görevlimizi tebrik ediyorum'' açıklamasında bulundu. 'Millete ait tüm kadim değerleri gerilik emaresi olarak gördüler, kılık kıyafete göre insanımızı ayırdılar' diyerek muhalefete tepki gösteren Erdoğan, ''Muhalefetin genel başkanı, çocuklara din eğitimi verilmesine 'Orta Çağ Zihniyeti' deme gafleti gösteriyor'' ifadelerini kullandı.
Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Türkiye'ye ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelen Zeine, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde törenle karşılandı. İki ülke heyetlerinin takdiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lamine Zeine'yi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Nijer’in siyasi, askeri ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirici adımlarına yönelik Türkiye’nin desteğini ifade etti; Türkiye’nin Nijer halkını mağdur eden dış askeri müdahalelerin karşısında durduğunu ve buna devam edeceğini belirtti.