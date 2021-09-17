Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhalefet belediyeleri bile yönetemiyor
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet belediyeleri bile yönetemiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerde yaşanan sorunlara dikkat çekti. Muhalefet partilerinin ellerinin altındaki belediyeleri bile yönetemediğini söyleyen Erdoğan, "Hiçbir işi doğru düzgün yapamıyorlar. En temel hizmetleri bile yerine getiremiyorlar. Beceriksizlikle muhatabız" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet belediyeleri bile yönetemiyor
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Atatürk Kültür Merkezi'nde, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

"BELEDİYEYİ YÖNETEMİYORLAR"

Erdoğan, konuşmasında muhalefet partilerinin en temel belediyecilik hizmetlerini bile yerine getirmekten aciz olduğunu söyleyerek "Muhalefetin ellerinin altındaki belediyeleri bile yönetemediğine şahit oluyoruz. Hiçbir işi doğru düzgün yapamıyorlar. En temel hizmetleri bile yerine getiremiyorlar. Artık illerde sular akmıyor. Beceriksizlikle muhatabız" dedi.

"BİZ İŞİMİZE BAKIYORUZ"

Tüm engelleme girişimlerine rağmen üretmekten ve hizmet etmekten geri dönmediklerini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Muhalefetin gündeminde engellemek ve takoz olmak var. Türkiye'yi eski karanlık günlerine geri döndürmek var. Muhalefeti kayıkçı kavgalarıyla baş başa bırakıp biz işimize bakıyoruz.

"Z KUŞAĞI BURADA"

Birileri diyor ki 'Z Kuşağı muhalefetin yanında.' (Konuşma yaptığı salonu göstererek) Burada burada. Gençlerimizin gözlerindeki umudu hiçbir koltuğa değişmeyiz. Muhalefetin içindeki siyasi tükenmişlik bize referans olmaz. Bizim ölçümüz kadim değerlerimizdir.

Abone Ol Google News
Heyecanlandıran keşif

Heyecanlandıran keşif

​"Yerleşik hayat burada başladı"
Evde 10 gün tatilyaptım, bilime inanın

'Evde 10 gün tatil
yaptım, bilime inanın'

​Haluk Levent vatandaşlara aşı olun çağrısında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Erdoğan ​AK Parti Mersin İl Danışma toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

​Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan fahiş fiyat açıklaması.

Gara'da 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Marketlere<br>şok denetim

Marketlere
şok denetim

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası harekete geçildi.
Seri üretim başladı

Seri üretim başladı

​Türk kıyılarının yeni muhafızları olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.