Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet belediyeleri bile yönetemiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Atatürk Kültür Merkezi'nde, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

"BELEDİYEYİ YÖNETEMİYORLAR"

Erdoğan, konuşmasında muhalefet partilerinin en temel belediyecilik hizmetlerini bile yerine getirmekten aciz olduğunu söyleyerek "Muhalefetin ellerinin altındaki belediyeleri bile yönetemediğine şahit oluyoruz. Hiçbir işi doğru düzgün yapamıyorlar. En temel hizmetleri bile yerine getiremiyorlar. Artık illerde sular akmıyor. Beceriksizlikle muhatabız" dedi.

"BİZ İŞİMİZE BAKIYORUZ"

Tüm engelleme girişimlerine rağmen üretmekten ve hizmet etmekten geri dönmediklerini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Muhalefetin gündeminde engellemek ve takoz olmak var. Türkiye'yi eski karanlık günlerine geri döndürmek var. Muhalefeti kayıkçı kavgalarıyla baş başa bırakıp biz işimize bakıyoruz.

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"Z KUŞAĞI BURADA"

Birileri diyor ki 'Z Kuşağı muhalefetin yanında.' (Konuşma yaptığı salonu göstererek) Burada burada. Gençlerimizin gözlerindeki umudu hiçbir koltuğa değişmeyiz. Muhalefetin içindeki siyasi tükenmişlik bize referans olmaz. Bizim ölçümüz kadim değerlerimizdir.