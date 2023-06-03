Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti mesuliyet bilinciyle hareket etmeye davet etti: Uzattığımız eli sıkılı yumruklarla karşıladılar

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Göreve Başlama Töreni gerçekleştirildi. Erdoğan, törende konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Göreve Başlama Töreni"nde muhalefete seslendi.
Uzattığımız eli sıkılı yumruklarla karşıladılar
Muhalefetin samimi bir özeleştiri yapmadan başarısızlıklarının sebeplerini vatandaşta aradığına değinen Erdoğan, şöyle devam etti:
"Hemen her seçim sonrasında musafahalaşmak için uzattığımız eli, hep sıkılı yumruklarla karşıladılar. Bu sefer, farklı bir tavır sergilemelerini ümit ediyoruz."
Türkiye'nin büyük bir kucaklaşmaya ihtiyacı var
Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin selameti açısından muhalefetin de mesuliyet bilinciyle hareket etmesini beklediklerini vurgulayan Erdoğan, "Gazetecisi, yazarı, sivil toplumu, sanatçısı, siyasetçisiyle tüm muhalefet cenahının artık milli iradeyle barışmasını istiyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına kavuşmanın heyecanını yaşadığımız bu yılda Türkiye'nin bir 'büyük kucaklaşmaya' ihtiyacı olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.