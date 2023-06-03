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Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti mesuliyet bilinciyle hareket etmeye davet etti: Uzattığımız eli sıkılı yumruklarla karşıladılar

Külliye'de düzenlenen Göreve Başlama Törenin'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefete seslendi. Başarısızlıklarının sebebini vatandaşta arayan muhalefeti mesuliyet bilinciyle hareket etmeye davet eden Erdoğan, "Hemen her seçim sonrasında musafahalaşmak için uzattığımız eli, hep sıkılı yumruklarla karşıladılar. Bu sefer, farklı bir tavır sergilemelerini ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

18:49 . 3/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Göreve Başlama Töreni gerçekleştirildi. Erdoğan, törende konuşma yaptı.

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Göreve Başlama Töreni gerçekleştirildi. Erdoğan, törende konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Göreve Başlama Töreni"nde muhalefete seslendi.

Her zaferlerle birlikte tevazuyu da büyüttüklerini
, ancak ezici çoğunlukla kazandıkları 17 seçimin hiçbirinde
muhalefetten böyle bir tavır görmediklerini
dile getiren Erdoğan, "En büyük sıkıntımız zaten ülkemizde bu noktada gerçekten gayretli bir muhalefetin olmayışıdır. Eski alışkanlıklarını terk etmeye maalesef yanaşmadılar. Milletin maslahatı yerine kendi küçük hesaplarının peşine düştüler" şeklinde konuştu.

Uzattığımız eli sıkılı yumruklarla karşıladılar

Muhalefetin samimi bir özeleştiri yapmadan başarısızlıklarının sebeplerini vatandaşta aradığına değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hemen her seçim sonrasında musafahalaşmak için uzattığımız eli, hep sıkılı yumruklarla karşıladılar. Bu sefer, farklı bir tavır sergilemelerini ümit ediyoruz."

Türkiye'nin büyük bir kucaklaşmaya ihtiyacı var

Türkiye'nin ve Türk demokrasisinin selameti açısından muhalefetin de mesuliyet bilinciyle hareket etmesini beklediklerini vurgulayan Erdoğan, "Gazetecisi, yazarı, sivil toplumu, sanatçısı, siyasetçisiyle tüm muhalefet cenahının artık milli iradeyle barışmasını istiyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına kavuşmanın heyecanını yaşadığımız bu yılda Türkiye'nin bir 'büyük kucaklaşmaya' ihtiyacı olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Göreve Başlama Töreni'nde Türkiye Yüzyılı'nın ilk mesajı: Şahlanış dönemi başlamıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Göreve Başlama Töreni'nde Türkiye Yüzyılı'nın ilk mesajı: Şahlanış dönemi başlamıştır

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni' gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'ye girerken 101 pare top atışı yapıldı. Törene 78 ülkeden üst düzey temsilci katıldı. Erdoğan, ''Aziz milletim, değerli devlet ve hükümet başkanları, değerli Meclis başkanları ve devlet başkanı yardımcıları, değerli ülke temsilcileri, yurt içinden ve yurt dışından gelen değerli dostlarım, sizleri en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizleri bu tarihi törenimiz münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, milletin evinde, 15 Temmuz gecesi gazilikle şereflenen bu mekanda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bizleri bir kez daha Cumhurbaşkanlığı makamına layık gören kardeşlerim hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Sandığa giden tüm vatandaşlarımı tebrik ediyorum. Yurt dışındaki gurbetçilerimizi özellikle tebrik etmek istiyorum'' ifadelerini kullandı. Türkiye Yüzyılı'nın ilk mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, ''Gelin canlar bir olalım, sevelim sevilelim diyoruz. Türkiye'nin her bir vatandaşının katkısına ihtiyacı var. Seçim dönemi 28 Mayıs gecesi itibarıyla artık sona ermiştir. Milli irade sandıkta iki kez tecelli etmiş millet kesin kararını vermiştir. Artık Türkiye Yüzyılı, şahlanış dönemi başlamıştır'' ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı Yemin Töreni
#Muhalefet
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