Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini bu akşam açıklayacak: İlk toplantı salı günü gerçekleşecek

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Göreve Başlama Töreni gerçekleştirildi.
Külliye'de gerçekleşen, Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabinesini bu akşam duyuracağını açıkladı.
Salı günü ilk toplantı yapılacak
Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcında ilk kabine toplantısının tarihini açıklayan Erdoğan, "Bu akşam yeni kabinemizi açıklayacağım, yeni kabinemizle Türkiye Yüzyılını nakış nakış işlemeye devam edeceğiz. Salı günü ilk kabine toplantımızı yapacağız" şeklinde konuştu.