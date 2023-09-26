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Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan dönüşü Hocalı Katliamı'nı hatırlattı: Ermenistan şu anda katliamının bedelini ödüyor ve ödeyecek

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le baş başa görüşmesinin ardından Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Temel Atma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan Hocalı Katliamı'na da değindi. Ermenistan'ın şu anda Hocalı Katliamı'nın bedelini ödediğini ve daha da ödeyeceğini belirten Erdoğan, "Hocalı’da artık kim var? Hocalı’nın gerçek sahipleri. Azerbaycan ordusu Hocalı’ya kaos, kan ve ölüm değil, huzur ve barış getirmek için girdi. Yıllar önce oraya Ermeni çetelerin girdiği gibi girmedi. İnsanları katletmek için girmedi. Artık Hocalı için de Karabağ için de Azerbaycan egemenliği altında kalıcı barış ve huzurun vakti geldi. Ermenistan’a düşen de bu huzurun tesisi ve muhafazası için barışın yanında durmak" ifadelerini kullandı.

Pınar Görgü
13:01 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti.


Azerbaycan dönüşü, gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, 'Hocalı, Karabağ işgalinin sembol şehirlerinden biri. 1992 yılında burada yaşanan katliam hala hafızalarda, acısı yüreklerde. Hocalı Katliamı’na tanık olup sonrasında binlerce Azerbaycanlı gibi topraklarından koparılmak zorunda bırakılan kız çocuğunun görüntüsü vardı kayıtlara yansıyan. Sembol görüntülerden biriydi. ‘Ermeniler bizi kovdu’ diye anlatıyordu. O zaman 9 yaşında olan bu kızı TRT Haber olarak 31 yıl sonra bulduk. Bize hem o dönemde yaşananları hem de Hocalı özlemini ifade etti. Bizim için de çok anlamlı özel bir haber oldu. Hocalı’da artık Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Hocalı’yı özlemle bekleyenler için tekrar evlerine dönme yolu açıldı. Bu gelişmenin sizde oluşturduğu hissiyatı paylaşmanız mümkün mü efendim?' sorusuna şu yanıtı verdi:


"En az o yavrumuz kadar biz de o süreci yaşadık. O katliamın açtığı yaralar var. Tabii o katliamı yaşayanlar için de bizler için de Hocalı Katliamı unutulmaz. Hocalı katliamının şu anda Ermenistan bedelini ödüyor ve ödeyecek. Çünkü 1 milyon Azeri Hocalı’dan ve diğer şehirlerden adeta hicret etti. Nereye? Azerbaycan’a. Şimdi ondan 10 yıllar sonra Azerbaycan bu katliamın hesabını sordu. Çok çok farklı bir şekilde sordu ve topraklarını geri aldı. Malum, Amerika, Rusya, Fransa, Minsk Üçlüsü denilen bu ülkeler, yıllarca Azerbaycan’ın bu hakkını tanımadılar. Sonunda Azerbaycan kendi göbeğini kendi kesti ve işi bitirdi. Şimdi Hocalı’da artık kim var? Hocalı’nın gerçek sahipleri… Tüm şehitlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Azerbaycan ordusu Hocalı’ya kaos, kan ve ölüm değil, huzur ve barış getirmek için girdi. Yıllar önce oraya Ermeni çetelerin girdiği gibi girmedi. İnsanları katletmek için girmedi.

Hocalı’ya hak ettiği barışı ve huzuru sağlamak için girdi. Kendi öz toprağına ardındaki zaferlerin müjdesiyle girdi. Artık Hocalı için de Karabağ için de Azerbaycan egemenliği altında kalıcı barış ve huzurun vakti gelmiştir. Ermenistan’a düşen de bu huzurun tesisi ve muhafazası için barışın yanında durmaktır."


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nahçıvan dönüşü 'Kalkınma Yolu Projesi' mesajı: BAE'in teklifi var Türkiye bu işin tam nirengi noktasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nahçıvan dönüşü 'Kalkınma Yolu Projesi' mesajı: BAE'in teklifi var Türkiye bu işin tam nirengi noktasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in daveti üzerine günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak için Nahçıvan'a gitti. Ziyaret dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ''Türkiye ve Azerbaycan için çok önemli Zengezur Koridoru'n hayata geçmesi stratejik bir konudur ve muhakkak tamamlanmalıdır. Bu koridor açıldığında Bakü’den çıkan bir araç ya da tren doğrudan Kars’a gelebilecek. İran’dan da bu konuda olumlu sinyaller gelmesi sevindirici'' ifadelerini kullandı. Kalkınma Yolu Projesi'ne de değinen Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Zayed’in teklifi olduğunu belirtti. Erdoğan, ''Kalkınma Yolu Projesi noktasında, Amerika’nın, Japonya’nın, Hindistan’ın ve Çin’in kendilerince projeye yaklaşımları söz konusu. Projeyle Irak üzerinden Türkiye ve Avrupa’ya geçiş söz konusu. O bakımdan bizim durumumuz çok büyük önem arz ediyor. Çünkü Kalkınma Yolu bu coğrafyaya özellikle çöreklenmiş tüm karanlık odakları yok edecek kalkınma aydınlığının inşallah ilk adımı olacaktır. Bundan dolayı çok çok büyük önem arz ediyor. Türkiye de bu işin tam nirengi noktasında'' dedi.

#Recep Tayyip Erdoğan
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#Azerbaycan
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