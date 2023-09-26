Cumhurbaşkanı Erdoğan Nahçıvan dönüşü Hocalı Katliamı'nı hatırlattı: Ermenistan şu anda katliamının bedelini ödüyor ve ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin sorularını cevapladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni ziyaret etti.
Azerbaycan dönüşü, gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, 'Hocalı, Karabağ işgalinin sembol şehirlerinden biri. 1992 yılında burada yaşanan katliam hala hafızalarda, acısı yüreklerde. Hocalı Katliamı’na tanık olup sonrasında binlerce Azerbaycanlı gibi topraklarından koparılmak zorunda bırakılan kız çocuğunun görüntüsü vardı kayıtlara yansıyan. Sembol görüntülerden biriydi. ‘Ermeniler bizi kovdu’ diye anlatıyordu. O zaman 9 yaşında olan bu kızı TRT Haber olarak 31 yıl sonra bulduk. Bize hem o dönemde yaşananları hem de Hocalı özlemini ifade etti. Bizim için de çok anlamlı özel bir haber oldu. Hocalı’da artık Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Hocalı’yı özlemle bekleyenler için tekrar evlerine dönme yolu açıldı. Bu gelişmenin sizde oluşturduğu hissiyatı paylaşmanız mümkün mü efendim?' sorusuna şu yanıtı verdi: