Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nazi kafasının bugünkü temsilcisi İsrail yönetimidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen TÜGVA Gençlik Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Karşımda Türkiye'nin en güçlü enerjisini görüyorum. Milyonlarca gencimizin ve ailelerin hayatına dokunan bir iyilik hareketi görüyorum. Milletimizin yanında olan kahramanlar görüyorum. Kalbi ülkesinin istikbali ve istiklali için çarpan Türkiye Yüzyılı gençliğini görüyorum. Bu yeni nesil gençlik hareketi Allah'ın izniyle maya tutmuştur.





Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü kesintisiz sürdüreceğiz. Gençlerimizin her türlü gelişimini en üst seviyede temin ederek Cumhuriyetimizin ikinci asrına damga vuracağız.





Cumhuriyetimizin ikinci asrına damgamızı vuracağız. Medeniyetimizi ihya ederek bir büyük atılımı icra edeceğiz. Gençlik çok büyük bir lütuf. Kapımızı herkese açık tutarak, yurtlarımızı hem ilim hem irfan yuvası haline getirerek, spordan edebiyata her alanda kabiliyetlerimizi geliştirerek, zorluklarını birer birer aşarak, şartlara teslim olmadan mücadeleyi her alanda sürdürmeliyiz.





Gençlere 'Kişisel gelişim' çağrısı

Gençler sizlerden eğitiminizi sürdürürken mutlaka kişisel donanımınızı artırmanızı istiyorum.





Dünyada donanımın sadece diplomayla ölçüldüğü dönemler çok geride kaldı. Artık bireysel birikimler, kabiliyetler, beceriler çok daha önemli hale geldi.





İstiklalimizin ve istikbalimizin sembolü olan ezanımıza, vatanımıza, devletimize canımız pahasına sahip çıkmaya var mıyız? Ülkemizin bütünlüğüne, insanımızın kardeşliğimize gözünü dikenlerin başına gök kubbeyi yıkmaya var mıyız? Bir milletin en büyük gücü gençleridir. Gençlerinden ümidini kesen, geleceğini kaybeder. Biz ömrümüzün tüm dönemlerinde gençlerimize güvendik, inandık, onlarla beraber yol yürüdük. Yüzüstü çok süründün ayağa kalk Sakarya dedik. Bugün de girdiğimiz her mücadelede gençlerimize güveniyoruz. Darbecilere karşı direnişime kadar gençlerimizi daima şu anda olduğu gibi yanımızda bulduk. Ben misafirim, siz ev sahibisiniz. Şimdi tek hedefimiz Türkiye Yüzyılı hedefini başarıya ulaştırmaktır. Yeri geldiğinde güncel gelişmeleri takip etmek, yeri geldiğinde eskilere kulak vermek önemlidir.





Netanyahu yönetimi ile anılmak bile başlı başına ağır bir cezadır utanılacak bir ayıptır. İsrail yönetimi katildir.

Olup bitenleri gördüğü halde kafasını eviren kalbi taşlaşmış aklını Siyonistlere kiraya vermiş herkes bu zulme ortaktır. İsrail yönetimi hırsızdır.

Netanyahu'nun başında bulunduğu İsrail yönetimi korkaktır. Siyonizm adına çocuk ve kadın katliamları yapıyor.

Bu ülkede siyaset yaptığı halde Hamas'a terör iftirasını atanlara asla aldırmayın.





Filistin ile tarihi bağlarımız var. Her kim size 'orada ne işimiz var' diyorsa kara cahildir.



