Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl ile olan anısını anlattı Ayasofya açılacak diyen üstadın o inancını yaşamak nasip oldu
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl ile olan anısını anlattı: 'Ayasofya açılacak' diyen üstadın o inancını yaşamak nasip oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da gençlerin sorularını yanıtladı. Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle kendisine teşekkür eden bir gence "Ayasofya'yı müze olarak mı cami olarak mı gördün?" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müze" yanıtını alınca parti yetkililerine gençlerin İstanbul'a cuma namazına götürülmesi talimatını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Necip Fazıl Kısakürek ile yaşadığı Ayasofya ile ilgili anısını anlattı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl ile olan anısını anlattı: Ayasofya açılacak diyen üstadın o inancını yaşamak nasip oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erzurum'da gençlerle buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsü'ndeki "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı"nda gençlerin sorularını yanıtladı.

Ayasofya'nın ibadete açılmasını isteyen dedesinin bunu görmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Zeynep Yıldızbaş'a Erdoğan, "Ayasofya'yı müze olarak mı cami olarak mı gördün?" diye sordu.

  • Yıldızbaş'ın, Ayasofya'yı müze olarak gördüğünü söylemesi üzerine Erdoğan, parti yetkililerine gençlerin İstanbul'a cuma namazına götürülmesi talimatını verdi.

''ÜSTADIN O İNANCINI YAŞAMAK NASİP OLDU"

Gençlik yıllarından bir anısını anlatan Erdoğan, "Sultanahmet'te miting var. Hatip, Necip Fazıl Kısakürek. Tam da böyle su terazisi var, onun önünden konuşuyor Ayasofya'ya karşı, işaret ediyor, ne ufuk var o insanlarda. 'Ayasofya bir gün açılacak.' diyor. Şu imanı görüyor musun? Ben de spikerim ve spiker olarak üstadı takdim ettik. 'Ayasofya açılacak.' diyen üstadın elhamdülillah o inancı, o imanını yaşamak ve açmak da AK Parti'ye nasip oldu." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl ile olan anısını anlattı: 'Ayasofya açılacak' diyen üstadın o inancını yaşamak nasip oldu
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl ile olan anısını anlattı: 'Ayasofya açılacak' diyen üstadın o inancını yaşamak nasip oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da gençlerin sorularını yanıtladı. Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle kendisine teşekkür eden bir gence 'Ayasofya'yı müze olarak mı cami olarak mı gördün?' diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Müze' yanıtını alınca parti yetkililerine gençlerin İstanbul'a cuma namazına götürülmesi talimatını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Necip Fazıl Kısakürek ile yaşadığı Ayasofya ile ilgili anısını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birkaç ay sonra Togg'un oltu siyahını yollarımızda görmeye başlayacağız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birkaç ay sonra Togg'un oltu siyahını yollarımızda görmeye başlayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birkaç ay sonra Togg'un oltu siyahını yollarımızda görmeye başlayacağız
OYNAT 00:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birkaç ay sonra Togg'un oltu siyahını yollarımızda görmeye başlayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen 'İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı'nda gençlere seslendi. Gelecek hafta yeni umutlar, yeni heyecanlarla 2023'ün karşılanacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u sizlerin de heyecanla beklediğini biliyorum. Türk sanayisinin gurur vesilesi olan Togg'un üretimi, şu anda devam ediyor. İnşallah, birkaç ay sonra Togg'un oltu siyahını yollarımızda görmeye başlayacağız.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selvi Boylum Al Yazmalım sürprizi
OYNAT 02:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selvi Boylum Al Yazmalım sürprizi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen 'İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı'nda gençlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye geldiğinde Selvi Boylum Al Yazmalım müziği çalındı.

Gomis Aslanı zirveye taşıdı

Gomis Aslan'ı zirveye taşıdı

G.Saray, İstanbulspor'u yendi ve Süper Lig'de lider oldu.
Neden kart gördün?

'Neden kart gördün?'

Teknik direktör ​Okan Buruk oyuncusuna tepki gösterdi.
Kazanan çıkmadı

Kazanan çıkmadı

​Beşiktaş deplasmanda Gaziantep ile berabere kaldı.

'Birileri umutsuzluk aşılarken biz gençlere umut olduk.'

Güzel havayı görenler sahillere akın etti.

​AK Parti Sözcüsü Çelik: Çifte standardın sonuçlarını gördük.
'Kırmızı oğlu kırmızı'

'Kırmızı oğlu kırmızı'

Spor yorumcuları, N'Koudou'nun pozisyonunu değerlendirdi.

​Martinez'in final penaltılarında yaptıklarını spor psikoloğu anlattı.

Mehmetçik'ten soğuk kış gecesinde yürek ısıtan türkü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.