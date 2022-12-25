Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsü'ndeki "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı"nda gençlerin sorularını yanıtladı.

Ayasofya'nın ibadete açılmasını isteyen dedesinin bunu görmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Zeynep Yıldızbaş'a Erdoğan, "Ayasofya'yı müze olarak mı cami olarak mı gördün?" diye sordu.

Yıldızbaş'ın, Ayasofya'yı müze olarak gördüğünü söylemesi üzerine Erdoğan, parti yetkililerine gençlerin İstanbul'a cuma namazına götürülmesi talimatını verdi.

''ÜSTADIN O İNANCINI YAŞAMAK NASİP OLDU"

Gençlik yıllarından bir anısını anlatan Erdoğan, "Sultanahmet'te miting var. Hatip, Necip Fazıl Kısakürek. Tam da böyle su terazisi var, onun önünden konuşuyor Ayasofya'ya karşı, işaret ediyor, ne ufuk var o insanlarda. 'Ayasofya bir gün açılacak.' diyor. Şu imanı görüyor musun? Ben de spikerim ve spiker olarak üstadı takdim ettik. 'Ayasofya açılacak.' diyen üstadın elhamdülillah o inancı, o imanını yaşamak ve açmak da AK Parti'ye nasip oldu." şeklinde konuştu.

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OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl ile olan anısını anlattı: 'Ayasofya açılacak' diyen üstadın o inancını yaşamak nasip oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da gençlerin sorularını yanıtladı. Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle kendisine teşekkür eden bir gence 'Ayasofya'yı müze olarak mı cami olarak mı gördün?' diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Müze' yanıtını alınca parti yetkililerine gençlerin İstanbul'a cuma namazına götürülmesi talimatını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Necip Fazıl Kısakürek ile yaşadığı Ayasofya ile ilgili anısını anlattı.



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