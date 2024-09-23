Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'nun tutuklanmasını isteyen UCM Başsavcısı Khan'ı konuk etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki ikili temasları kapsamında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan'ı kabul etti. Khan, Filistin'de soykırım yapan Gazze Kasabı Netanyahu'nun tutuklanması için başvuruda bulunmuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürdüğü Türkevi'nde, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan ile görüştü.
Erdoğan'ın kabulü, basına kapalı gerçekleşti.
Netanyahu'nun tutuklanmasını talep ediyor
Khan, Filistin'de soykırım yapan Gazze Kasabı Netanyahu'nun tutuklanması için başvuruda bulunmuştu.