Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu'nun tutuklanmasını isteyen UCM Başsavcısı Khan'ı konuk etti

Filistin'de soykırım yapan Gazze Kasabı Netanyahu, tutuklanması için başvuruda bulunan Uluslarası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Khan'ı tehdit etti. Amerikan abc kanalında, "Tutuklama kararının ardından seyahat etme konusunda endişeli misiniz?" sorusuna cevap veren terörist Netanyahu, "Bu, 11 Eylül'den sonra George Bush için de Bin Ladin için de tutuklama emri çıkartıyorum demek gibi bir şey. Hiç endişeli değilim. Bence savcı kendi statüsü konusunda endişelenmeli." dedi.