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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta ABD'li muhabire sordu: Ne işiniz vardı Afganistan'da?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Afgan mülteciler konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirterek, "ABD orada 20 yıldır neden var, önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek" dedi. Erdoğan, "Şu anda ABD zaten bu tür sorumlulukları yerine getirmedi. Bizim ülkemizde şu anda kayıt dışı 300 binden fazla Afgan mülteci var. Ülkemizin hala Afgan mültecileri almaya gücü yetmez" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan New Yorkta ABDli muhabire sordu: Ne işiniz vardı Afganistanda?
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York'ta Amerikan CBS televizyonuna mülakat verdi.

Tamamı pazar günü yayımlanacak röportajdan paylaşılan bir bölümde, Türkiye'nin "mülteci ambarı" olmayacağı yönünde sözleri hatırlatılan ve Afgan mültecilerin sorumluluğunu ABD'nin mi alması gerektiği sorusu yöneltilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda ABD zaten bu tür sorumlulukları yerine getirmedi. Bizim ülkemizde şu anda kayıt dışı 300 binden fazla Afgan mülteci var. Ülkemizin hala Afgan mültecileri almaya gücü yetmez" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmasını gerektiğini belirterek, "ABD orada 20 yıldır neden var, önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CBS televizyonunda Afganistan mesajı: Amerika orada niçin var?
OYNAT 00:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CBS televizyonunda Afganistan mesajı: Amerika orada niçin var?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan CBS televizyonuna verdiği röportajda ABD'nin Afgan mülteciler konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirterek, 'ABD'nin tabii ki çok şeyler yapması gerekir. Amerika orada niçin var? Neden var? Önce bu soruların cevabını kendisine vermesi gerek' dedi. Türkiye'de kayıt dışı 300 bin Afgan mülteci olduğunu hatırlatan Erdoğan, 'Ülkemize hala Afgan mülteci almaya gücümüz yetmez' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afgan mülteci mesajı.

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