Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusumuzun 85 milyon olması yeterli değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 8. Aile Şurası’nda konuştu.





Aileye yönelik önemli mesajlar veren Erdoğan "Nüfusumuzun 85 milyon olması yeterli değil. Çok daha fazla nüfusa ihtiyacımız var." dedi.













Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:





Aile insanı insan yapan en güzel hasletlerden bir tanesidir.





Anayasamızın 41. maddesi çok açık ve nettir. Aile Türk toplumunun temelidir ve temeli sağlam olmayan toplumlar ayakta kalamaz. Yeri doldurulamaz aileye sahip çıkmak; devlete, topluma ve millete sahip çıkmak demektir. Aileyi özellikle çok çok önemseyen partimiz, topluma haykırıyoruz ki: Aileye önem vermeyen toplum ekonomik açıdan ne kadar müreffeh olursa olsun geleceğe güvenle çıkamaz.





Batının çıkmazı burada.





"Cumhur İttifakı'nda LGBT diye bir anlayış yoktur"





Aile yapımızı zayıflatacak her türlü girişime karşı olacağız. Cumhur İttifakı'nda LGBT diye bir anlayış yoktur. Varsın LGBT illet ittifakının malzemesi olsun, tepe tepe kullansınlar. Bu kutlu yapıyı biz lekeleyemeyiz. Aile kutsal bir yapı ve bu kutlu yapıyı biz lekeleyemeyiz. Buna da müsaade etmeyiz, edemeyiz.





Evlenme yaşı kendi toplumumuz dahil sürekli artıyor. Ortalama çocuk sayısı sürekli düşüyor. Boşuna söylemiyoruz. Nüfusumuzun 85 milyon olması yeterli değil. Çok daha fazla nüfusa ihtiyacımız var. Aile gibi güvenli sığınağı olmayan toplumlarda sorunlar çok fazla artıyor.





Aileyi tehdit eden en büyük tehdit cinsiyetsizleştirme girişimleridir. Bu küresel bir dayatma haline gelmiştir. Bu küresel bir dayatma haline döndü.





Türkiye küresel cinsiyetsizleştirme çabalarına boyun eğmeyecek. Evlatlarımızı sapkınların eline bırakmayacağız.







