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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfusumuzun 85 milyon olması yeterli değil

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 8. Aile Şurası’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Nüfusumuzun 85 milyon olması yeterli değil. Çok daha fazla nüfusa ihtiyacımız var." dedi.

Lokman Özdemir
15:02 - 26/10/2023 Perşembe
Güncelleme: 15:04 - 26/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 8. Aile Şurası’nda konuştu.


Aileye yönelik önemli mesajlar veren Erdoğan
"Nüfusumuzun 85 milyon olması yeterli değil. Çok daha fazla nüfusa ihtiyacımız var."
dedi.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Aile insanı insan yapan en güzel hasletlerden bir tanesidir.


Anayasamızın 41. maddesi çok açık ve nettir. Aile Türk toplumunun temelidir ve temeli sağlam olmayan toplumlar ayakta kalamaz. Yeri doldurulamaz aileye sahip çıkmak; devlete, topluma ve millete sahip çıkmak demektir. Aileyi özellikle çok çok önemseyen partimiz, topluma haykırıyoruz ki: Aileye önem vermeyen toplum ekonomik açıdan ne kadar müreffeh olursa olsun geleceğe güvenle çıkamaz.


Batının çıkmazı burada.


"Cumhur İttifakı'nda LGBT diye bir anlayış yoktur"


Aile yapımızı zayıflatacak her türlü girişime karşı olacağız. Cumhur İttifakı'nda LGBT diye bir anlayış yoktur. Varsın LGBT illet ittifakının malzemesi olsun, tepe tepe kullansınlar. Bu kutlu yapıyı biz lekeleyemeyiz. Aile kutsal bir yapı ve bu kutlu yapıyı biz lekeleyemeyiz. Buna da müsaade etmeyiz, edemeyiz.


Evlenme yaşı kendi toplumumuz dahil sürekli artıyor. Ortalama çocuk sayısı sürekli düşüyor. Boşuna söylemiyoruz. Nüfusumuzun 85 milyon olması yeterli değil. Çok daha fazla nüfusa ihtiyacımız var. Aile gibi güvenli sığınağı olmayan toplumlarda sorunlar çok fazla artıyor.


Aileyi tehdit eden en büyük tehdit cinsiyetsizleştirme girişimleridir. Bu küresel bir dayatma haline gelmiştir. Bu küresel bir dayatma haline döndü.


Türkiye küresel cinsiyetsizleştirme çabalarına boyun eğmeyecek. Evlatlarımızı sapkınların eline bırakmayacağız.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye küresel cinsiyetsizleştirme dayatmalarına kesinlikle boyun eğmeyecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye küresel cinsiyetsizleştirme dayatmalarına kesinlikle boyun eğmeyecektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 8. Aile Şurası'nın açılışında konuştu. Ailenin önemini bir kez daha vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde aileyi hedef alan en büyük tehdit cinsiyetsizleştirme politikalarıdır. En küçük eleştirilerin dahi susturulduğu insan fıtratını savunmanın imkansız hale geldiği bir avuç azgın azınlığın milyarlarca insanı esir almaya çalıştığı küresel bir zorbalıkla karşı karşıyayız. Türkiye küresel cinsiyetsizleştirme dayatmalarına kesinlikle boyun eğmeyecektir. Aile yapımızın dinamitlenmesine izin vermeyeceğiz. Aile ve Gençlik Bankası'nın kuruluşunu yakında gerçekleştiriyoruz. Projeyi ilk etapta deprem bölgesinde faaliyete geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Vahşete seyirci kalamayız' diyerek Batı'ya sert çıkıştı: Ateşkes için daha kaç çocuk ölmeli?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Vahşete seyirci kalamayız' diyerek Batı'ya sert çıkıştı: Ateşkes için daha kaç çocuk ölmeli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 8. Aile Şurası'nda konuştu. Son dönemde aileyi hedef alan en büyük tehdidin cinsiyetsizleştirme politikaları olduğunu söyleyen Erdoğan, "Türkiye ve Türk milleti küresel güç odaklarının teşvik ettiği cinsiyetsizleştirme çabalarına boyun eğmeyecektir. Cumhur İttifakı'nda LGBT diye bir anlayış yoktur. Varsın LGBT Millet İttifakı'nın malzemesi olsun" dedi. Erdoğan, Gazze'deki katliama yönelik "AB komisyonu henüz ateşkes çağrısı yapamayız, diyor. Daha ne kadar çocuk ölmesi lazım? Harekete geçmeniz için daha kaç ton bomba Gazze'ye düşmeli? Sizin gibi vahşete seyirci kalamayız" diyerek Batı'ya tepki gösterdi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Aile
#LGBT
1 gün önce
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