Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan orman yangınında evi zarar gören 88 yaşındaki Süleyman Küçük ile telefonda görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan orman yangınında evi zarar gören 88 yaşındaki Süleyman Küçük ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen 88 yaşındaki Süleyman Küçük ile cep telefonuyla görüştü, yaşlı kişiye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan orman yangınında evi zarar gören 88 yaşındaki Süleyman Küçük ile telefonda görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Süleyman Küçük

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Aydıncık ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan ve 31 Temmuz'da kontrol altına alınan orman yangınından etkilenen alanlarda inceleme yaptı.

Yenikaş Mahallesi'ndeki incelemesinde, yangında evi zarar gören Küçük'ü ziyaret eden Elvan, hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de devletin kurumlarının yanında olacağını söyledi.

Elvan, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Küçük'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan, "Geçmiş olsun, Rabb'im şifalar versin inşallah." dedi.

Bakan Elvan da bölgedeki duruma ilişkin Erdoğan'a bilgi vererek, "Yangın şu anda tamamıyla kontrol altında, hasar tespit çalışmaları da bitti. Gerekli destekleri veriyoruz, tüm vatandaşlarımıza sizin selamlarınızı iletiyoruz. Tüm masraflarını karşılayacağımızı, vatandaşlarımıza ifade ettik, ilettik. Sizlere dua ve teşekkür ediyorlar" ifadesini kullandı.

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Küçük'ün yangından son anda kurtulduğunu anlatan Elvan, "Yangında, gece saat 02.30 sıralarında vatandaşımızı uyandırıp dışarıya çıkarmışlar. Yoksa Allah korusun, çok daha kötü bir durumla karşı karşıya kalabilirlerdi. Hem amcamızı hem teyzemizi yangın yerinden kurtardılar" diye konuştu.

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Süleyman Küçük ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Allah'a şükür yanmaktan kurtulduk Başkan'ım. Allah sizlerden razı olsun" açıklamasında bulundu.

Bakan Elvan, daha sonra Vali Ali İhsan Su, AK Parti Mersin milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın, kaymakamlar ve belediye başkanlarıyla mahalledeki incelemelerini sürdürdü ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mersin Aydıncık'taki yangın yerleşim yerlerine ulaştı
OYNAT 00:30
Mersin Aydıncık'taki yangın yerleşim yerlerine ulaştı
Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangının yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladığı, vatandaşların evlerini boşaltarak sahil kesimlerine doğru kaçtığı öğrenildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi. Öte yandan, yangın nedeniyle ilçede elektrik enerjisi kesildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.


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