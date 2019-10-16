Cumhurbaşkanı Erdoğan-Pence görüşmesi yarın: Fahrettin Altun'dan dikkat çeken SkyNews açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'li heyet ile yapacağı görüşmeye ilişkin yeni bir açıklamada bulunarak Pence görüşmesinin yarın gerçekleşeceğini belirtti.
- Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün SkyNews kanalına yaptığı değerlendirmede bugün Ankara’da bulunan ABD heyetini kabul etmeyeceklerini ifade etmişlerdir. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır" dedi.
Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün @SkyNews kanalına yaptığı değerlendirmede bugün Ankara’da bulunan ABD heyetini kabul etmeyeceklerini ifade etmişlerdir.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır. pic.twitter.com/Jp17BKbggY
Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün @SkyNews kanalına yaptığı değerlendirmede bugün Ankara’da bulunan ABD heyetini kabul etmeyeceklerini ifade etmişlerdir.