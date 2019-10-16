Cumhurbaşkanı Erdoğan-Pence görüşmesi yarın: Fahrettin Altun'dan dikkat çeken SkyNews açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i yarın kabul edecek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, bugün SkyNews kanalına yaptığı değerlendirmede bugün Ankara’da bulunan ABD heyetini kabul etmeyeceklerini ifade etmişlerdir. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır" dedi.

Haber Merkezi 16 Ekim 2019, 15:35 Son Güncelleme: 16 Ekim 2019, 15:46 Yeni Şafak