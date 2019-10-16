Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan-Pence görüşmesi yarın Fahrettin Altundan dikkat çeken SkyNews açıklaması
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Pence görüşmesi yarın: Fahrettin Altun'dan dikkat çeken SkyNews açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i yarın kabul edecek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, bugün SkyNews kanalına yaptığı değerlendirmede bugün Ankara’da bulunan ABD heyetini kabul etmeyeceklerini ifade etmişlerdir. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip erdoğan

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'li heyet ile yapacağı görüşmeye ilişkin yeni bir açıklamada bulunarak Pence görüşmesinin yarın gerçekleşeceğini belirtti.

  • Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün SkyNews kanalına yaptığı değerlendirmede bugün Ankara’da bulunan ABD heyetini kabul etmeyeceklerini ifade etmişlerdir. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve beraberindeki heyetin yarın kabul edilmesi planlanmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Olsa olsa kınama yapabilirler
SPOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Olsa olsa kınama yapabilirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Münbiç açıklaması: İhtimal vermek istemiyorum
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Münbiç açıklaması: İhtimal vermek istemiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse 7 düveli karşımıza alırız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerekirse 7 düveli karşımıza alırız
Bu benim sorunum değil

'Bu benim sorunum değil'

ABD Başkanı Trump, Barış Pınarı'na ilişkin açıklama yaptı.
Terör örgütünün İHAsı düşürüldü

Terör örgütünün İHA'sı düşürüldü

Grad füze rampası ele geçirildi, çatışmalar devam ediyor.
Depremdenders aldık

Depremden
ders aldık

Binasına güvenmeyen 32 bin kişi Alo 181'i aradı.
Erdoğan-Pence görüşmesi yarın

Erdoğan-Pence görüşmesi yarın

​Fahrettin Altun'dan dikkat çeken SkyNews açıklaması.
Uber için<br>karar verildi

Uber için
karar verildi

Haksız rekabet için açılan davada karar çıktı.
Biz bu oyunu bozduk

Biz bu oyunu bozduk

Meclis'e Barış Pınarı bilgilendirmesi: Saldırmalarının nedeni yaşadıkları hayal kırıklığı.
İhtimal vermek istemiyorum

İhtimal vermek istemiyorum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Münbiç açıklaması.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Havalimanında çalışana hakaretler yağdırmıştı.
Akar'dan<br>asker selamı

Akar'dan
asker selamı

​Grup toplantısı için salona girerken selamı çaktı.
Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

​Tunus'un güneyinde küçük bir Berberi köyü.

Gerekirse 7 düveli<br>karşımıza alırız

Gerekirse 7 düveli
karşımıza alırız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında tüm dünyaya seslendi.
Havan saldırıları<br>neden engellenemiyor?

Havan saldırıları
neden engellenemiyor?

Uzmanlar, sınırdaki radarların nasıl çalıştığını anlattı.

'Cennete<br>davet edildiniz'

'Cennete
davet edildiniz'

​İsrail'de koalisyon kurabilmek için ilginç vaatler.
​Twitter sansürü <br>bir 'siber savaş!'

​Twitter sansürü
bir 'siber savaş!'

​Twitter, Barış Pınarı Harekatını yazan Türk hesaplarını kısıtlıyor!
İncirlik ve Kürecik masaya gelebilir

İncirlik ve Kürecik masaya gelebilir

​Türkiye, ABD yaptırımlarına karşı hangi adımları atabilir?

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.