Cumhurbaşkanı Erdoğan Phaselis Tüneli açılışında konuştu: Gözümüzü daha büyük hedeflere diktik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nden Antalya’daki Phaselis Tüneli açılışına video konferansla katıldı. Erdoğan, "Yaşanan fahiş fiyat artışları tüm dünyanın ortak sıkıntısıdır. Türkiye bu sıkıntıdan en az etkilenen ülkelerden biridir" dedi. Erdoğan, "Diğer ülkelerin bugün başlasalar çeyrek asırda tamamlayamayacakları işleri biz çoktan bitirdik ve gözümüzü daha büyük hedeflere diktik" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında mübarek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Son eserimiz Phaselis tünelinin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu tünel ulaşımda büyük kolaylık sağlayacaktır. Aynı şekilde ülkemizin en önemli sebze yetiştirme merkezlerinden olan bu bölgeden yola çıkan ürünler kolayca diğer şehirlere ulaşabilecektir. Sadece vakit ve akaryakıt ile 31 milyon lira kazandıracak, karbonda 1.8 ton azaltım sağlayacaktır.
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Türkiye'nin büyük kalkınma hamlesi sayesinde şehirlerimizin her biri cumhuriyet tarihinde yapılanların toplamının 5-10 katı hizmetlere kavuşmuştur. Eser ve hizmet siyasetimizin en somut örneklerinin görüleceği alanların başında ulaştırma gelmektedir. Ülkemizin dört bir yanını otoyol, tren hatları ve havalimanlarıyla donattık. Ulaştırma ve Haberleşme 2053 vizyonuyla tüm bu alanlarda ülkemizi önümüzdeki 30 yıllarda çıkaracağımız seviyeyi de milletimizle paylaştık.
Altyapıları köhneyen gelişmiş ülkelerle yarışabilecek, çoğu alanda da geçebilecek imkanlara sahibiz.
Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmekte kararlıyız.
Ekonomik zorluklar üzerinden milletimizin moralini bozacak, siyasi mühendislik hesaplarıyla ülkenin rotasını değiştirecek her türlü oyunu sergiliyorlar.
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Ekonomide üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor. Enflasyonun boynunu kırdığımızda artık hedeflerimize ulaşmamızın önünde hiçbir engel kalmayacaktır.