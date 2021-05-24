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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'yı resmi törenle karşıladı. Gerçekleştirilecek baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından varılan anlaşmalar için imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Dudayı karşıladı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket eden Duda, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından ilk ülke arasında varılan anlaşmalar için imza töreni düzenlenecek. Akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Duda, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

TÜRK SİHA'LARI İÇİN İMZA TÖRENİ

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkesinin Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 SİHA alacağını duyurmuştu. Polonya heyetinin ziyaretinde insansız hava araçlarıyla ilgili anlaşma da imzalanacak. Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya Türkiye'den SİHA alan ilk NATO üyesi ülke olacak.

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