Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yı karşıladı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket eden Duda, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.
Gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından ilk ülke arasında varılan anlaşmalar için imza töreni düzenlenecek. Akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Duda, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.
TÜRK SİHA'LARI İÇİN İMZA TÖRENİ
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkesinin Türkiye'den 24 adet Bayraktar TB2 SİHA alacağını duyurmuştu. Polonya heyetinin ziyaretinde insansız hava araçlarıyla ilgili anlaşma da imzalanacak. Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya Türkiye'den SİHA alan ilk NATO üyesi ülke olacak.