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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü Görüşmede Libya ve İdlibdeki gelişmeler ele alındı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Libya ve İdlib'deki gelişmeleri ele aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Görüşmede Libya ve İdlib'deki gelişmeler ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan-Putin görüşmesinde, Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin görüşmesinde, Libya ve İdlib'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuların yanı sıra yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbeci Hafter'in Libya’yı işgal planı hezimetle sonuçlanmıştır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbeci Hafter'in Libya’yı işgal planı hezimetle sonuçlanmıştır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Darbeci Hafter ile destekçilerinin Libya'yı işgal planı hezimetle sonuçlanmıştır. Kurulan uluslararası tuzak bozulmuştur. Libya'nın tamamında barış ve huzur tesis edilene kadar kardeşlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz' dedi.
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