Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ve Reisinin yüzüne söyledi PYD 30 kilometre çekilecekti bu söz hala tutulmadı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ve Reisi'nin yüzüne söyledi: PYD 30 kilometre çekilecekti bu söz hala tutulmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e geçmişte verdikleri 'Terör örgütü PKK/PYD/YPG unsurları Türkiye sınırından en az 30 kilometre öteye çekilecek' sözünü anımsattı. Bunun hala gerçekleşmediğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tel Rıfat ve Münbiç terör yatağı haline dönüşmüştür. Terör örgütünün sığındığı bu limanları temizlemenin vakti çoktan gelmiştir." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ve Reisinin yüzüne söyledi: PYD 30 kilometre çekilecekti bu söz hala tutulmadı
Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı.

Türkiye-Rusya-İran arasında başkent Tahran'da düzenlenen "Astana Formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı"nda bir araya geldi.

Toplantıda açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PKK/PYD/YPG örgütünün aldığı dış destekle Suriye'nin bölünmesini pekiştirecek adımlar attığını görüyoruz. Bu terör örgütü, bölücü gündemini ilerletirken, saldırılarını sürdürürken Türkiye'nin kayıtsız ve hareketsiz kalmasını beklemek mümkün değildir. Siz değerli dostlarımızdan Türkiye'nin güvenlik endişelerini anladığınıza dair sözler duyuyorum. Buna müteşekkirim." dedi.

"SADECE SÖZ YARALARA DERMAN OLMUYOR"

Sadece sözlerin yaralara derman olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "PKK/PYD/YPG unsurlarının sınırımızdan en az 30 kilometre öteye tamamen çekilmesi, zamanında yapılan mutabakatların bir gereğidir. Ancak bu hala gerçekleşmemiştir. Tel Rıfat ve Münbiç terör yatağı haline dönüşmüştür. Terör örgütünün sığındığı bu limanları temizlemenin vakti çoktan gelmiştir. Astana ortaklarından beklentimiz Suriye'de istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarımıza samimi destek vermeleridir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Astana ortaklarına uyarı: Tel Rıfat ve Münbiç terör yatağına dönüştü
OYNAT 01:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Astana ortaklarına uyarı: Tel Rıfat ve Münbiç terör yatağına dönüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İran-Rusya üçlü zirve toplantısının açılışında konuştu. Terörle mücadelenin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tel Rıfat ve Münbiç terör yatağı haline dönüşmüştür. Terör örgütünün sığındığı bu limanların temizlenme vakti çoktan gelmiştir. Astana ortaklarımızdan beklentimiz Suriye'de bu temizliğin yapılmasına samimi destek vermesidir.' ifadelerini kullandı.

Tahran'daki üçlü zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Terörü Suriye'den söküp atacağız
GÜNDEM
Tahran'daki üçlü zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Terörü Suriye'den söküp atacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Terörü Suriye'den söküp atacağız
OYNAT 02:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Terörü Suriye'den söküp atacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İran-Rusya üçlü zirve toplantısının açılışında konuştu. Terörle mücadelenin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milli güvenliğimize kast eden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız. Bölgemizin geleceğinde bölücü terör örgütlerine yer yok. 'ifadelerini kullandı.

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