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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü: Gaz merkezi ve Suriye için somut adım vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye dahil bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin, Türkiye'nin sınır bölgelerinden özellikle Tel Rıfat ve Münbiç'ten temizlenmesi için artık somut adım atılması gerektiğini vurguladı.

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Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putinle görüştü: Gaz merkezi ve Suriye için somut adım vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Putin (Arşiv)

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye dahil bölgesel konular ele alındı.

TÜRKİYE'YE GAZ MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede; Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulması yönünde altyapıyı güçlendirdiklerini ve güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek en kısa sürede yol haritasını tamamlayıp, uygulamaya yönelik somut adımları atmayı hedeflediklerini kaydetti.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili müzakerelerin olumlu sonuç verdiğine; tahıl koridoru, esir değişimi ve Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki güvenli bölge girişimlerinde şahit olduklarını hatırlatan Erdoğan, barış ve müzakere çağrılarının tek taraflı ateşkes ilanı ve adil çözüm vizyonuyla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

'SURİYE KONUSUNDA SOMUT ADIM ATILMALI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin, Türkiye'nin sınır bölgelerinden özellikle Tel Rıfat ve Münbiç'ten temizlenmesi için artık somut adım atılması gerektiğini vurgulayarak Suriye konusunda somut netice almak için rejimin yapıcı olması ve siyasi süreçte birtakım adımları hayata geçirmesinin gerekli olduğunu kaydetti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü: Gaz merkezi ve Suriye için somut adım vurgusu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü: Gaz merkezi ve Suriye için somut adım vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye dahil bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin, Türkiye'nin sınır bölgelerinden özellikle Tel Rıfat ve Münbiç'ten temizlenmesi için artık somut adım atılması gerektiğini vurguladı.
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