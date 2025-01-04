Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'nin Güneysu ilçesinde halka hitap ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'nin Güneysu ilçesinde halka hitap ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
#Recep Tayyip Erdoğan
#Rize
#Güneysu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'nin Güneysu ilçesinde halka hitap ediyor.
Ayrıntılar geliyor...
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