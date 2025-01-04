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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de

Büşra Soyal
Büşra Soyal
21:024/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'nin Güneysu ilçesinde halka hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'nin Güneysu ilçesinde halka hitap ediyor.


Ayrıntılar geliyor...

#Recep Tayyip Erdoğan
#Rize
#Güneysu

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