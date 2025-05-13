Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden kabul etti.





Görüşme 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya'da yapılması planlanan NATO Dışişleri Bakanları gayrıresmi toplantısı öncesinde gerçekleşti.





Bölgesel konuların değerlendirildiği görüşmede en sıcak başlık Rusya ve Ukrayna arasındaki barış süreci ile Türkiye'nin çabaları oldu.









İstanbul'da kritik zirve





Rutte'nin ziyaretinin Perşembe günü İstanbul'da düzenlenecek olan Rusya-Ukrayna görüşmesinden önce yapılması da dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz gün başkent Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" demiş, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti.









Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmelerinin 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanıyor.





ABD Başkanı Trump, Orta Doğu gezisi öncesinde Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmelerini değerlendirdi. Toplantının yapılacağı gün Orta Doğu gezisinde tam olarak nerede olacağını henüz net olarak bilmediğini söyleyen Trump, toplantıya katılmayı daha önce düşündüğüne ama yoğun bir takviminin olduğuna işaret etti.





Donald Trump, daha sonra, İstanbul'daki görüşmelere katılma olasılığına ilişkin bir soruya, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim" şeklinde cevap verdi.











