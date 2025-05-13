Cumhurbaşkanı Erdoğan Rutte'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden kabul etti. Rutte'nin ziyaretinin Perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanan Rusya-Ukrayna görüşmesi öncesi gerçekleşmesi dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden kabul etti.
Görüşme 14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya'da yapılması planlanan NATO Dışişleri Bakanları gayrıresmi toplantısı öncesinde gerçekleşti.
Bölgesel konuların değerlendirildiği görüşmede en sıcak başlık Rusya ve Ukrayna arasındaki barış süreci ile Türkiye'nin çabaları oldu.
İstanbul'da kritik zirve
Rutte'nin ziyaretinin Perşembe günü İstanbul'da düzenlenecek olan Rusya-Ukrayna görüşmesinden önce yapılması da dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz gün başkent Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" demiş, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti.
Ukrayna ve Rusya arasındaki barış görüşmelerinin 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da yapılması planlanıyor.
ABD Başkanı Trump, Orta Doğu gezisi öncesinde Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmelerini değerlendirdi. Toplantının yapılacağı gün Orta Doğu gezisinde tam olarak nerede olacağını henüz net olarak bilmediğini söyleyen Trump, toplantıya katılmayı daha önce düşündüğüne ama yoğun bir takviminin olduğuna işaret etti.