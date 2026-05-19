Cumhurbaşkanı Erdoğan şampiyonu ağırladı

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Erdoğan, Süper Lig’deki 26. şampiyonluğunu elde eden Sarı-Kırmızılı ekibi tebrik etti. Kabulde, Özbek, Erdoğan’a forma hediye etti. Kabule ilişkin paylaşım yapan Erdoğan, “Galatasaray’ın bilhassa Avrupa’da elde ettiği başarılar, milletimizin belleğinde çok müstesna bir konuma sahiptir. Türk sporunun uluslararası arenadaki yüzlerinden biri olmaya devam eden Galatasaray’ın başarılarının devamını diliyorum. Galatasaray taraftarına ve tüm camiasına selamlarımı iletiyorum” ifadelerini kullandı.