Cumhurbaşkanı Erdoğan şampiyonu ağırladı

04:0019/05/2026, Salı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray’ın oyuncularını ve teknik heyetini ağırladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu Şampiyonu Galatasaray Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen Erdoğan, Süper Lig’deki 26. şampiyonluğunu elde eden Sarı-Kırmızılı ekibi tebrik etti. Kabulde, Özbek, Erdoğan’a forma hediye etti. Kabule ilişkin paylaşım yapan Erdoğan, “Galatasaray’ın bilhassa Avrupa’da elde ettiği başarılar, milletimizin belleğinde çok müstesna bir konuma sahiptir. Türk sporunun uluslararası arenadaki yüzlerinden biri olmaya devam eden Galatasaray’ın başarılarının devamını diliyorum. Galatasaray taraftarına ve tüm camiasına selamlarımı iletiyorum” ifadelerini kullandı.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Galatasaray
#Dursun Özbek
