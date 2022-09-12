Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Sancaktepede öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti
İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sancaktepe’de öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Programı dolayısıyla Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'ndeydi. Okulun dışında bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, daha sonra okul içerisine girerek öğretmen ve öğrencilerle de sohbet etti ve öğrencilere nasihatlerde bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sancaktepe’de öğretmenler ve öğrencilerle sohbet etti
Erdoğan öğrencilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe’de Arif Nihat Asya Anadolu Lisesinde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı’na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa katılım sağlayan okul önündeki vatandaşların yanına giderek kendileri ile bire süre sohbet etti. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu.

Bir vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, “İnşallah 2023’de senle beraber yeniden yükselecek bu millet Allah’ın izniyle. Ezan dinmesin, bayrak inmesin, aydınlık yarınlarımız kararmasın diye yürüdüğün yolları, yolların en güzeli Resulullah’ın yolunda canımızı vermeye hazırız. Seni milli ve manevi olduğun için sevmiyorlar” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra okulun içerisine girerek öğretmenlerle ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğretmene, sınıfta kaç öğrenci olduğunu soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenin 25 öğrenci olduğunu söylemesi üzerine kendi okul döneminde sınıfında 75 öğrenci olduğunu belirterek, “aynı dönemlerde 100 kişinin olduğu okullar da vardı” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere nasihatlerde de bulundu.

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