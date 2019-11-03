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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da harekat merkezini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa’daki KKK İleri Müşterek Harekat Merkezi’ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı. Erdoğan'a Barış Pınarı hakkında brifing veren komutanların yanı sıra bakanlar da toplantıya katıldı.

Haber Merkezi AA IHA Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat merkezinin bulunduğu 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına gelişinde askerleri selamladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BARIŞ PINARI BRİFİNGİ

  • Şanlıurfa’da İleri Müşterek Harekat Merkezini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili brifing aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da
OYNAT 01:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, GAP Havaalanında karşılandıktan sonra beraberindeki heyet ile kent merkezine geldi. Erdoğan, 20. Zırhlı Tugay komutanlığa geçti.


AA

BAKANLAR VE KOMUTANLAR EŞLİK ETTİ

Ziyarette komutanlardan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Şanlıurfa Valisi Abdullah Erim de eşlik etti.

AA

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AA

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AA

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