Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da harekat merkezini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi'ni ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat merkezinin bulunduğu 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına gelişinde askerleri selamladı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BARIŞ PINARI BRİFİNGİ
- Şanlıurfa’da İleri Müşterek Harekat Merkezini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili brifing aldı.
BAKANLAR VE KOMUTANLAR EŞLİK ETTİ
Ziyarette komutanlardan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Şanlıurfa Valisi Abdullah Erim de eşlik etti.
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