Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da harekat merkezini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa’daki KKK İleri Müşterek Harekat Merkezi’ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı. Erdoğan'a Barış Pınarı hakkında brifing veren komutanların yanı sıra bakanlar da toplantıya katıldı.

Haber Merkezi 03 Kasım 2019, 16:02 Son Güncelleme: 03 Kasım 2019, 16:39 AA IHA Yeni Şafak