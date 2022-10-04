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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sapkın akımlar günden güne yayılıyor' diyerek uyardı: Aile müessesesi büyük saldırı altında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuştu. Sapkın akımların küresel güçlerin teşviki ile günden güne yayıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aile müessesesinin tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar büyük saldırı altında olduğunu görüyoruz. Aile yapımıza karşı bu akşam bu kutlu akşamdan, burada ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum; milletleri millet yapan güçlü ailelerdir." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sapkın akımlar günden güne yayılıyor diyerek uyardı: Aile müessesesi büyük saldırı altında
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.

"SAPKIN AKIMLAR GÜNDEN GÜNE YAYILIYOR"

Burada yaptığı konuşmada son dönemde küresel güçlerin desteği ile yayılan LGBT dayatmasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıllardır insanlığa kurtuluş reçetesi olarak sunulan materyalist reçetelerin çare olmadığı, ekonomik, siyasi, ahlaki olarak felakete sürüklediği gün geçtikçe daha da anlaşılıyor. Sapkın akımlar küresel güçlerin teşviki ile günden güne yayılıyor. " dedi.

"AİLE MÜESSESESİ BÜYÜK SALDIRI ALTINDA"

"Aile müessesesinin tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar büyük saldırı altında olduğunu görüyoruz." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aile yapımıza karşı bu akşam bu kutlu akşamdan, burada ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum; milletleri millet yapan güçlü ailelerdir. İşte bu güçlü aile yapımızı korumak suretiyle Allah'ın izniyle aile yapımızı sarsmak isteyenlere en güzel cevabı bu mübarek gecede veriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sapkın akımlar günden güne yayılıyor' diyerek uyardı: Aile müessesesi büyük saldırı altında
OYNAT 02:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sapkın akımlar günden güne yayılıyor' diyerek uyardı: Aile müessesesi büyük saldırı altında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında konuştu. Sapkın akımların küresel güçlerin teşviki ile günden güne yayıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Aile müessesesinin tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar büyük saldırı altında olduğunu görüyoruz. Aile yapımıza karşı bu akşam bu kutlu akşamdan, burada ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum; milletleri millet yapan güçlü ailelerdir.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile yapımızı korumakta kararlıyız
OYNAT 00:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aile yapımızı korumakta kararlıyız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti. Konuşmasında aile yapısının korunması gerektiğiyle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milletimizin yapı taşı olan aile kurumumuzu ifsada dönük kasıtlı saldırıların farkındayız. Bu sinsi faaliyetlere karşı maddi ve manevi tüm boyutlarıyla aile yapımızı korumakta kararlıyız. Aile fıtratını güçlendirmeye yönelik attığımız adımları önümüzdeki dönemde yeni unsurlarla destekleyeceğiz.' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimiz vatansız, bayraksız ve ezansız olmayacaktır
OYNAT 01:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimiz vatansız, bayraksız ve ezansız olmayacaktır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı ile Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu. CHP'nin tek parti döneminde uygulamaya soktuğu Arapça ezan okuma yasağına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bir zamanlar birileri bizim ezanımızı aslından değiştirerek, Türkçeleştirerek o şekilde söylemediler mi? Ama daha sonra aslına döndü ve bugünkü haliyle 'Allahu Ekber Allahu Ekber' diye nidalar yükselmeye başladı. Zannettiler ki, durduracağız, susturacağız. Ne durdurabildiler, ne susturabildiler. Bu millet ezanına sahip çıktı. Bir kez daha söylemek isteriz ki, istiklalimiz de istikbalimiz de sevgisiz, vatansız, bayraksız, ezansız olmayacaktır.' ifadelerini kullandı.
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