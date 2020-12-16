Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayimizi güçlendirmek için 2 kat daha fazla çalışacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni’ne canlı bağlantı ile katıldı. Otoyolun yapımı için tebriklerini ileten Erdoğan, konuşmasının devamında ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırıma sert tepki gösterdi.

"Yaptırım kararı Türkiye'nin egemenliğine saldırıdır"

Türkiye'yi istedikleri şekilde yönlendiremeyenlerin ülke içindeki muhalefeti ve kurumları maşa olarak kullanma gayreti içinde olduğunu söyleyen Erdoğan, "2017'den bu yana CATSAA kapsamında hiçbir ülkeye yaptırım uygulanmadı. İlk defa bir NATO ülkesine yaptırım uygulanıyor. Bu nasıl müttefikliktir? Yaptırım Türkiye'nin egemenliğine saldırıdır" dedi.

"2 kat daha fazla çalışacağız"

Asıl amacın, savunma sanayisinde başlatılan atılımların önünün kesilmesi olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye'yi bağımlı hale getirmeye çalışıyorlar. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'e ve ekibine daha çok sahip çıkacağız. Yaptırım tehditleriyle yolumuzdan çevirmeye çalışıyorlar. Bu yaptırım kararıyla her alanda küresel liderlik seviyesine çıkacak savunma sanayisi inşa etme yolunda adımlarımızı hızlandıracağız. Savunma sanayimizi güçlendirmek için dünden 2 kat daha fazla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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