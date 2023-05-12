Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim duasını Ayasofya'da yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde gençlerin gündeme ve 14 Mayıs seçimlerine ilişkin sorularını cevapladı. Kızılay'ın çadır satmasıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya Erdoğan, ''Kızılay'ın çadır satması beni de ciddi manada üzdü. Kızılay çadır satma işine girişemez, bu yanlıştan hemen dönmesi gerekir. Kızılay'ı çadır üretiminde daha aktif hale gelmesi için teşvik ettik'' şeklinde yanıt verdi. HÜDA-Par'ın terör örgütüyle ilişkilendirilmesinin HDP'nin kendisine çıkış yolu araması olduğunu dile getiren Erdoğan, ''Terör örgütüyle alakası yok. Söz konusu olsa bizimle yürümesi söz konusu olmaz'' ifadelerini kullandı.