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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim duasını Ayasofya'da yapacak

14 Mayıs seçimlerine saatler kala çalışmalarını yoğunlaştıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi gün içinde İstanbul'un ilçelerinde seçim turuna çıkacak. Erdoğan daha sonra Ayasofya Camii'nde akşam namazını kılıp seçim kampanyasına nokta koyacak.

10:40 . 12/05/2023 Cuma
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Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye'nin kaderini oylayacağı 14 Mayıs seçimlerine artık saatler kaldı. Türkiye, son yılların en önemli Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimini yapacak. Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle yarışta 3 isim kaldı. Adaylar son 2 gün seçim kampanyalarını artırdı.

Seçim kampanyasını İstanbul'da noktalayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün, Sultangazi'de Sultançiftliği Merkez Camii önünde ve Bahçelievler'de Şirinevler Ulu Camii önünde düzenlenecek mitingler ile İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek 3.Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katılacak.

Seçim çalışmalarına yarın da İstanbul'da devam edecek olan Erdoğan, seçim duasını Ayasofya'da yapacak.

Cumartesi gün içinde İstanbul'un ilçelerinde seçim turu yapacak olan Erdoğan, akşam namazını Ayasofya Cami'nde kılıp kampanyayı noktalayacak.

Bir ilk olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimler öncesi her zaman Eyüp Sultan'a gider; namazını kılıp duasını ederdi. Ayasofya'nın camii yapılmasından sonra gerçekleştirilecek ilk seçimde Erdoğan, bu sefer Ayasofya'yı tercih etti. Böylelikle Erdoğan, seçim duasını ilk kez Ayasofya'da yapmış olacak.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Seçim
#Ayasofya
#İstanbul
#14 Mayıs
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