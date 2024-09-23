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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırp mevkidaşı Vucic ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırp mevkidaşı Vucic ile bir araya geldi

00:4723/09/2024, Pazartesi
G: 23/09/2024, Pazartesi
AA
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Aleksandar Vucic - Recep Tayyip Erdoğan
Aleksandar Vucic - Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği New York'ta, temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile bir araya gelen Erdoğan'ın görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Aleksandar Vucic
#Sırbistan
#ABD
#New York

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