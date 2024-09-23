Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırp mevkidaşı Vucic ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı basına kapalı görüşmede kabul etti. Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamların bölgesel ve küresel barışa zarar verdiğini belirterek, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerine artık bir dur denmesinin gerektiğini kaydetti.