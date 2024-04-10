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Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi parti liderleri ile bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanları ile telefonda görüştü ve bayramlaştı.

17:35 - 10/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:45 - 10/04/2024 Çarşamba
DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan parti liderleri ile telefonda bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan parti liderleri ile telefonda bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.


Görüşmelerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve genel başkanlar karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiler.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Parti
#bayram
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