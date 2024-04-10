Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi parti liderleri ile bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.