Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya mahkemelerini büyük bir tehdit olarak görüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, ''Seçimler aylar öncesinde neticelenmesine rağmen 28 Mayıs'ın Türk siyasetindeki artçıları sürüyor. Daha düne kadar can ciğer olup bugün birbirilerini yiyenlerden edindiğimiz şudur. Asıl skandallar henüz kamuoyunun malumu olmamıştır. Seçimlerden bu yana geçen her gün ülkenin nasıl bir uçurumun kıyısından döndüğünü bize hatırlatıyor. Muhalefet ile ilgili ortaya saçılanlar buz dağının görünen yüzü. Masanın altına sayısız ihaneti, kirli pazarlığı saklamışlar. Pandora'nın kutusu açıldıkça siyasi ahlak dersi verenlerin gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Düne kadar kuzu sarması olanların bugün birbirleri hakkında söylediklerinden edindiğimiz intiba şudur: Görülenler buzdağının sadece görülen kısmıdır. 38 milletvekili kaptıran CHP Genel Başkanı'nın bölücü terör örgütünün uzantılarına ne vadettiğini tahmin bile etmek istemiyoruz. Hesap uzmanıyım diyen bu zatın pazarlık yeteneği karşısında milletimiz de şaşkınlığını gizleyememiştir'' dedi.