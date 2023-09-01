Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya mahkemelerini büyük bir tehdit olarak görüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Aziz milletim, adalet teşkilatımızın değerli mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.
Yeni adli yılı savcı, hakim ve avukatlarımızın için hayırlı olmasını diliyorum. Şehit Cumhuriyet savcımız Mehmet Selim Kiraz başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm yargı mensuplarına rahmet diliyorum.
Yayınladığımız kararnamelerle depremzedelerin hak kaybına uğramasının önüne geçtik. Bölgede 7 bin 500 personel görevlendirdik. Adalet teşkilatımızın tüm mensuplarına teşekkür ediyorum. Adalet hizmetlerinin hızlı yürütülmesi için çalışmalarımız sürüyor.
Bölgedeki durumu takip ediyoruz. Depremin açtığı yaraları sarmak gündemimizin ilk sırasında. 131 yeni mahkeme kuruldu. 189 yeni mahkeme kurulma işlemi devam ediyor. Davaların daha hızlı karara bağlanmasını sağlayacaktır yeni mahkemelerimiz.
Kararnamelerle depremzedelerin hak kaybına uğramasını engelledik. Deprem bölgesinde adalet hizmetlerinin etkin yürütülmesi için çalışmalarımız sürüyor. Türkiye Yüzyılı'nı inşa yolculuğumuzu fasılasız sürdüreceğiz.
Depremin hayatın farklı alanlarında açtığı yaraları bir an önce sarmak gündemimizin inşa yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Asrın felaketinin üstesinden dayanışma ve iş birliği içinde gelerek Türkiye Yüzyılı'nı inşa yolculuğumuzu sürdüreceğiz.
İki ay sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yıldönümünü coşkuyla kutlayacağız. Hiçbir komplekse kapılmadan cesaretle sorunların üzerine gideceğiz, eksikleri telafi edeceğiz.
Hukuk devleti hepimizin ortak hedefi ve kırmızı çizgisidir. Güven veren ve erişilebilir bir adalet sisteminin tesisi için anayasadan yasalara, kurumsal işleyişten personel yapısına ve özlük haklarına kadar pek çok reforma imza attık.
Hangi konumda olursa oldun herkesin adaletle ilgili meselelere hassasiyetle davranmasını bekliyoruz. Ülkeyi yönetme görevini üstlendiğimizde önceliklerimizin en başına 'Eğitim, sağlık, emniyet ve adalet' başlıklarını yerleştirdik.
Yeni yargı paketleri ile yargıda reformu kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Ortak akılla hukuk devletini güçlendireceğiz.
280 yeni adalet sarayı inşa ederek merdiven altı odalarda adalet dağıtılmaya çalışılan o kötü manzaralara son verdik.
Önümüzdeki dönemde ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay da dahil olmak üzere yargı kurumlarının çalışma usullerinde reformlar yapacağız.
Hataları asgariye indirecek ve temyiz mahkemelerindeki yığılmayı engelleyecek bölge adliye ve idare mahkemelerini devreye aldık.
Yargıda ihtiyaç duyulan reformları yapacağız. Davaların sonuçlanma süresi daha da kısalacak.
Sosyal medyaya taşınan adalet hukuka güveni zedeler, sosyal medya mahkemelerini büyük bir tehdit olarak görüyoruz.
85 milyonun 'İşte benim anayasam' diyeceği bir metin sunmalıyız. Milletimiz yeni anayasayı anasının ak sütü gibi hak ediyor.
Ayrıntılar geliyor...