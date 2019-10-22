Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Sözler tutulmazsa harekatımızı bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözler tutulmazsa harekatımızı bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözler tutulmazsa harekatımızı bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamada bulundu. Erdoğan, "Amerika'nın ülkemize verdiği sözler tutulmazsa, harekatımızı kaldığı yerden bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz" dedi. Erdoğan, "700-800 çekilme söz konusu, bin 200- bin 300 kadarının da süratle çıkmaya devam ettiği, onların da çıkacağı söyleniyor. Bunların izini sürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'nın ülkemize verdiği sözler tutulmazsa, harekatımızı kaldığı yerden bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz" dedi.

775 terörist etkisiz hale getirildi

Erdoğan, "(Suriye) Şimdiye kadar 2 bin 200 kilometrekarelik alan teröristlerden arındırılmış, 160 yerleşim biriminde kontrol sağlanmıştır. 9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 7 kahraman askerimiz, 79 Suriye Milli Ordusu mensubu kardeşimiz ve 20 sivil vatandaşımız terör örgütünün saldırılarında şehit olmuştur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'ın çatlak sesleri susturmaları gerekirdi
OYNAT 01:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'ın çatlak sesleri susturmaları gerekirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya seyahati öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İran'dan maalesef bazı çatlak sesler çıkıyor. Bunları başta Sayın Ruhani olmak üzere susturmaları gerekirdi. Zira biz Soçi mutabakatının 3 tane taraf ülkesiyiz. Biz bu süreci o zaman nasıl yürüteceğiz? bu yapılanlar yanlıştır. Doğru değildir' dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ve Rusya, terörün her türlüsü ile mücadele noktasında hemfikirdir" diye konuştu.

ABD'nin gizli planı ortaya çıktı: Petrolün geliri SDG'ye bırakılsın
DÜNYA
ABD'nin gizli planı ortaya çıktı: Petrolün geliri SDG'ye bırakılsın

Suriyelilerin Güvenli Bölge'ye dönüşü

Erdoğan, "Vicdan ve vizyon sahibi tüm ülkelerden, milyonlarca Suriyelinin vatan hasretini bitirecek bu projeye destek olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

Barış Pınarı Harekâtı: Suriye güç denklemine etkisi
DÜNYA
Barış Pınarı Harekâtı: Suriye güç denklemine etkisi

Rusya ziyareti

Erdoğan, "Rejim unsurlarının bulunduğu alanlardaki PKK/PYD/YPG mevcudiyetinin sonlandırılması için atılacak adımları görüşeceğiz" şeklinde konuştu.

Erdoğan'dan 'süre uzatılsın' diyen Macron'a: Bu tür şeyleri teröristlerle görüşüyor
OYNAT 01:01
Erdoğan'dan 'süre uzatılsın' diyen Macron'a: Bu tür şeyleri teröristlerle görüşüyor
ziyareti öncesi gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanı Macron'un, '120 saatlik süre uzatılsın' çağrısına gösterdi. Erdoğan, 'Macron'dan bana gelen bir teklif yok. Macron zaten bu tür şeyleri daha çok teröristlerle görüşüyor. Bizim bu süreç içerisinde muhatabımız Fransa olmamıştır. Biz bu süreçte görüşmelerimizi Amerika'yla yürüttük. O da şimdi kendine göre bir şeyler çıkarma gayretinde' diye konuştu.


"Macron'dan gelen bir teklif yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmunuel Macron'un, 120 saatlik sürenin uzatılmasına ilişkin teklifinin hatırlatılması üzerine, "Macron'dan bana gelmiş böyle bir teklif yok. Macron zaten bu tür şeyleri teröristlerle görüşüyor daha çok" değerlendirmesine sinde bulundu.

3 günde 3 saldırı: İran ordusu PKK'nın Türkiye sınırındaki saldırılarını izliyor
DÜNYA
3 günde 3 saldırı: İran ordusu PKK'nın Türkiye sınırındaki saldırılarını izliyor

"Suriye'nin geleceğinde PKK/YPG'ye yer yoktur"

Erdoğan, şöyle devam etti:

  • "Suriye'nin geleceğinde PKK/YPG'ye yer yoktur. Rusya ile iş birliği içerisinde bölgemizi ayrılıkçı terör belasından kurtarmayı ümit ediyoruz. 700-800 çekilme söz konusu, 1200-1300 kadarının da süratle çıkmaya devam ettiği, onların da çıkacağı söyleniyor. Bunların izini sürüyoruz."

"Ruhani'nin sesleri susturması gerekirdi"

Erdoğan "İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor. Başta Ruhani, bu sesleri susturmaları gerekirdi. Bu, beni ve tüm mesai arkadaşlarımı rahatsız ediyor" diye konuştu.

Macron, Merkel ve Johnson ile görüşme

Erdoğan, Macron, Merkel, Johnson görüşmesine ilişkin "Johnson'la görüşmemizde 'NATO Zirvesi öncesi veya sonrasında böyle bir toplantıyı yapabiliriz' dedik" şeklinde ifade etti.

Görüşme çok verimli olacak

Görüşme çok verimli olacak

Dünyanın gözü ​Soçi'deki Erdoğan-Putin zirvesinde.
Kandilin SİHA kabusudevam ediyor

Kandil'in 'SİHA' kabusu
devam ediyor

MİT ve TSK'dan PKK'nın sözde yöneticilerine nokta atış.
70lik ninenin gururlandıran yaşamı

70'lik ninenin gururlandıran yaşamı

Çocuklarının yardımını reddetti katırıyla odun satıyor.
Sözde sorumlu etkisizleştirildi

Sözde sorumlu etkisizleştirildi

Mardin'deki teröristin kimliği tespit edildi.
50 bin liralık<br> kredi desteği

50 bin liralık
kredi desteği

​Bakan Varank girişimcilere yeni müjdeyi verdi.
Bölgeden 136 araç çıkış yaptı

Bölgeden 136 araç çıkış yaptı

​TSK, teröristlerin bölgeden çekilmesini yakından takip ediyor.
Tüm fırtınalara karşı ayakta kaldık

Tüm fırtınalara karşı ayakta kaldık

​Tunus'un demokrasiyi başardığını ve artık Arap dünyasına örnek olduğunu söyledi
En yüksek<br>rakımlı sınır: Everest

En yüksek
rakımlı sınır: Everest

Nepal ve Çin, dünyanın en yüksek zirvesinde ayrılıyor.
İadede müşteriye İBAN dayatması

İadede müşteriye İBAN dayatması

Nakit iade yapılmayarak başka ürün aldırılıyor.
'Kölelik düzenine' yaptırım

'Kölelik düzenine' yaptırım

Çalışma izni olmayan yabancıları çalıştıranlara çok ağır ceza

ABD askerlerini ülkeye almadılar

ABD askerlerini ülkeye almadılar

​Suriye'den çekilen askerlerin kalmasına izin vermediler.
Askerde de şampiyon

Askerde de şampiyon

Taha Akgül, Askeri Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazandı.
Türk gözlem noktasına 15 km'de

Türk gözlem noktasına 15 km'de

Esed, Türkiye'nin İdlib'deki üssüne en yakın noktaya gitti.
İzlerini sürüyoruz!

İzlerini sürüyoruz!

​Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi açıklamalarda bulundu.
Yasak ama<br>satışı sürüyor

Yasak ama
satışı sürüyor

Kalp doktoru uyardı: Ani ölümlere neden olabilir.
Otopark ücretini yolcudan alıyorlar

Otopark ücretini yolcudan alıyorlar

Otogarda taksicilerin 'park ücreti' talebi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.