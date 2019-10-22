Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözler tutulmazsa harekatımızı bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'nın ülkemize verdiği sözler tutulmazsa, harekatımızı kaldığı yerden bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz" dedi.

775 terörist etkisiz hale getirildi

Erdoğan, "(Suriye) Şimdiye kadar 2 bin 200 kilometrekarelik alan teröristlerden arındırılmış, 160 yerleşim biriminde kontrol sağlanmıştır. 9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 7 kahraman askerimiz, 79 Suriye Milli Ordusu mensubu kardeşimiz ve 20 sivil vatandaşımız terör örgütünün saldırılarında şehit olmuştur" ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'ın çatlak sesleri susturmaları gerekirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya seyahati öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İran'dan maalesef bazı çatlak sesler çıkıyor. Bunları başta Sayın Ruhani olmak üzere susturmaları gerekirdi. Zira biz Soçi mutabakatının 3 tane taraf ülkesiyiz. Biz bu süreci o zaman nasıl yürüteceğiz? bu yapılanlar yanlıştır. Doğru değildir' dedi. BiP'te paylaş

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ve Rusya, terörün her türlüsü ile mücadele noktasında hemfikirdir" diye konuştu.

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Suriyelilerin Güvenli Bölge'ye dönüşü

Erdoğan, "Vicdan ve vizyon sahibi tüm ülkelerden, milyonlarca Suriyelinin vatan hasretini bitirecek bu projeye destek olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

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Rusya ziyareti

Erdoğan, "Rejim unsurlarının bulunduğu alanlardaki PKK/PYD/YPG mevcudiyetinin sonlandırılması için atılacak adımları görüşeceğiz" şeklinde konuştu.

OYNAT 01:01 Erdoğan'dan 'süre uzatılsın' diyen Macron'a: Bu tür şeyleri teröristlerle görüşüyor Rusya ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, '120 saatlik süre uzatılsın' çağrısına sert tepki gösterdi. Erdoğan, 'Macron'dan bana gelen bir teklif yok. Macron zaten bu tür şeyleri daha çok teröristlerle görüşüyor. Bizim bu süreç içerisinde muhatabımız Fransa olmamıştır. Biz bu süreçte görüşmelerimizi Amerika'yla yürüttük. O da şimdi kendine göre bir şeyler çıkarma gayretinde' diye konuştu. BiP'te paylaş

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"Macron'dan gelen bir teklif yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmunuel Macron'un, 120 saatlik sürenin uzatılmasına ilişkin teklifinin hatırlatılması üzerine, "Macron'dan bana gelmiş böyle bir teklif yok. Macron zaten bu tür şeyleri teröristlerle görüşüyor daha çok" değerlendirmesine sinde bulundu.

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"Suriye'nin geleceğinde PKK/YPG'ye yer yoktur"

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Suriye'nin geleceğinde PKK/YPG'ye yer yoktur. Rusya ile iş birliği içerisinde bölgemizi ayrılıkçı terör belasından kurtarmayı ümit ediyoruz. 700-800 çekilme söz konusu, 1200-1300 kadarının da süratle çıkmaya devam ettiği, onların da çıkacağı söyleniyor. Bunların izini sürüyoruz."

"Ruhani'nin sesleri susturması gerekirdi"

Erdoğan "İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor. Başta Ruhani, bu sesleri susturmaları gerekirdi. Bu, beni ve tüm mesai arkadaşlarımı rahatsız ediyor" diye konuştu.

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Macron, Merkel ve Johnson ile görüşme

Erdoğan, Macron, Merkel, Johnson görüşmesine ilişkin "Johnson'la görüşmemizde 'NATO Zirvesi öncesi veya sonrasında böyle bir toplantıyı yapabiliriz' dedik" şeklinde ifade etti.