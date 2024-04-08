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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Filistin'i görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının bir an önce sonlandırılması ve İslam dünyasının sonuç alıcı biçimde birliktelik sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Hüseyin Berk
22:35 - 8/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 22:50 - 8/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Bin Selman - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)
Bin Selman - Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik yürüttüğü soykırım saldırılarında, en az 33 bin 200 kişi hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de kalıcı ateşkesin sağlanması için diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Prens Selman ile Filistin'i görüştü: İslam dünyasına çağrı

Erdoğan görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının bir an önce sonlandırılması ve İslam dünyasının sonuç alıcı biçimde birliktelik sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının bir an önce sonlandırılması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ateşkes kararının uygulanması için daha fazla gayret ortaya koyarak İslam dünyasının sonuç alıcı biçimde birliktelik sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Veliaht Prens’in Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti."



#Recep Tayyip Erdoğan
#Muhammed bin Selman
#Suudi Arabistan
#Filistin
41 dakika önce
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