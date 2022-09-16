Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahılın ihtiyaç duyanlara ulaşması için çaba harcıyoruz

Türkiye'nin ilk kez 'Cumhurbaşkanı' düzeyinde katıldığı zirvede konuşan Erdoğan, "Yeniden Asya girişimizle ata yurdumuz Asya ile ilişkilerimizi her anlamda güçlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şanghay teşkilatıyla ilişkilere önem veriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

"TAHILIN İHTİYAÇ DUYANLARA ULAŞMASI İÇİN ÇABA HARCIYORUZ"

Rusya-Ukrayna savaşında amacın kalıcı barışı tesis etmek olduğunu belirten Erdoğan, "Bölgemizde ve ötesinde barış güvenlik ve istihdamın sağlanması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Amacımız bölgemiz ve ötesinde barış çemberi oluşturmaktır. Ukrayna tahılının sevkiyatı konusunda BM ve taraflarla verimli bir işbirliği yürütüyoruz. Tahılın ihtiyaç duyanlara ulaşması için çaba harcıyoruz.

Ukrayna'daki çatışmaların diplomasi yoluyla sona ermesi için mücadele ediyoruz. Tahılın Afrika'daki kardeşlerimiz başta olmak üzere en çok ihtiyaç duyanlara ulaştırılması için samimi bir çaba harcıyoruz. Küresel gıda güvenliğine yönelik çabaları destekliyoruz. Doğu-Batı arasındaki bağlantının güçlendirilmesinin önemi daha fazla anlaşılmıştır. Ülkemizin doğu-batı arasındaki köprü konumu bizlere fırsat sağlamaktadır. Her alanda işbirliğine hazırız. Şanghay İşbirliği Örgütü için katkı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

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FOTOĞRAF 6 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'daki Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde, Gözlemci Üye ve Özel Konuk Heyet Başkanlarını Selamlama Töreni'ne katıldı. Erdoğan, Zirve'nin düzenlendiği Ebedi Şehir kompleksine geldi. Burada gözlemci üye ve özel konuk heyet başkanları için düzenlenen selamlama törenine katılan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra çektirilen aile fotoğrafında yer aldı. Erdoğan, diğer liderlerle geniş katılımlı oturuma geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile fotoğrafı çekimine katıldı Özbekistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından karşılandı ve aile fotoğrafı çekiminde yer aldı. BiP'te paylaş

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BM ÖNCESİ KRİTİK ZİRVE

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları 22. Toplantısı, Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde başladı. Semerkant'ta yeni inşa edilen "İpek Yolu Semerkant" uluslararası turizm bölgesindeki kongre merkezinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde başlayan zirveye, örgüte üye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, gözlemci ülkeler Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa Khurelsukh, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, davetli liderler Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katılıyor.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gelişmiş ülkeler bu imtihanı geçemedi