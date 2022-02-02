Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti Hollandada yaşam fişi çekilecek Dilara Türkiyeye getirildi
İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti: Hollanda'da yaşam fişi çekilecek Dilara Türkiye'ye getirildi

Hollanda’da tedavi gördüğü hastanede yaşam fişinin çekilmesine karar verilen lösemi hastası Dilara Şahin (24) Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi. Dilara’nın babası Oğuz Şahin, “Bugün kızımızın cenazesini alacaktık. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Allah razı olsun. Bu çok büyük bir gurur” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti: ​Hollandada yaşam fişi çekilecek Dilara Türkiyeye getirildi ​
Dilara Şahin

Hollanda’da komaya giren, doktorların ‘fişini çekelim’ dediği 24 yaşındaki Dilara Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’ye getirildi.

Erdoğan’ın Dilara için Sağlık Bakanlığı’na, “Nefes alıyorsa gidip getirin” talimatı verdiği öğrenildi. Hollanda’da yaşayan Dilara Şahin, akut lösemi teşhisiyle yoğun bakıma kaldırıldı, daha sonra hastane yönetimi fişinin çekilmesini istedi.

Dilara, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla İstanbul’a getirilerek Türk doktorlara emanet edildi. Dilara, Siyami Ersek Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Dilara’nın Türkiye yolculuğunda başından bir an olsun ayrılmayan Doç. Dr. Murat Sargın “Dilara ECMO dediğimiz yapay kalp ve akciğer cihazında. Bu çok ciddi bir akciğer problemi olmasından kaynaklanıyor. Bu cihazla bu kadar saat yolculuk çok sık yapılan bilen bir şey değil. Çok başarılı ve fedakarca bir süreç işlendi. Dilara yeni yatağında. Tansiyonu stabil. Tedavi süreci birden çok branşın dahil olması gereken bir süreç.” dedi.

Dilara’nın babası Oğuz Şahin de “Dün saat 16.00, onun yaşam fişinin çekileceği saatlerdi. Kızımızın cenazesini alacaktık. Cumhurbaşkanımız sesimizi duyduktan sonra hemen harekete geçti. Allah razı olsun, geldik. Mutlu bir haberi heyecanla bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Dilara’nın annesi Nurten Şahin ise “İnşallah bekleyişin sonu güzel olacak. Devletimize, milletimize, Tayyip babamıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.” diye konuştu.

İngiltere'deki Kovid-19 hastası Erdal Yetimova ambulans uçakla yurda getirildi
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İngiltere'deki Kovid-19 hastası Erdal Yetimova ambulans uçakla yurda getirildi
İngiltere'nin başkenti Londra'da durumu ağırlaşan koronavirüs (Kovid-19) hastası Erdal Yetimova Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, 'Büyük Türkiye vatandaşını yalnız bırakmaz. Kovid tedavisinin yanı sıra, Türkiye'ye nakli için gönderilen uçağımıza ambulans araç hizmeti dahi verilmeyen Union of International Democrats İngiltere Başkanı kardeşim Erdal Yetimova'yı kuyruğunda Türk bayrağı olan Ambulans uçağımız ile İngiltere'den Türkiye'ye getiriyoruz' ifadelerine yer verdi.

Hollanda'da rahatsızlanan koronavirüs hastası Türk, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
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Hollanda'da rahatsızlanan koronavirüs hastası Türk, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da durumu ağırlaşan koronavirüs hastası İlhan Duman (47) Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı. İlhan Duman'ın oğlu Furkan Duman (23) 'Gece 00.00'da arayıp sabah 05.00'de uçağımızı göndereceklerini söylediler. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız' dedi.


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