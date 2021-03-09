Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti: Kadına şiddete karşı komisyonun ilk adımı atıldı

AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Özlem Zengin, Bülent Turan, Emin Akbaşoğlu ve Cahit Özkan'ın imzasını taşıyan önergenin gerekçesinde son günlerde artan kadın şiddetine vurgu yapıldı. Türkiye'de kadına yönelik şiddetle mücadelede hukuktan siyasete, kurumlardan sivil toplum kesimlerine kadar el birliği içinde yıllardır sürdürülen mücadelenin nihai hedefinin tek bir vakanın dahi yaşanmamasını sağlamak olduğuna dikkat çekildi.

"Kadına yönelik şiddetin kabul edilemez"

Önergede "Bu kapsamda kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, kadının insan haklarının korunması ve güçlendirilmesi ile kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda önemli yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal düzenlemeler kadar bu düzenlemelerin etkin şekilde uygulanması, şiddet mağduruna yönelik koruma, tedavi, rehabilitasyon hizmetlerinin sunulması ile konu hakkında toplumsal farkındalığın ve duyarlılığın artırılması da büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu inancıyla yürütülen çalışmalar geniş bir yelpazede, kararlılıkla ve kapsamlı işbirliğiyle sürdürülmektedir" denildi.

REKLAM

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına şiddete karşı Meclis'te komisyon kurulacak

2021'in ilk iki ayında 47 kadın hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nda aile içi şiddet ve kadına karşı şiddetle mücadelenin etkinliğinin artırılmasına yönelik temel ilke ile yapılacak düzenlemelerin yer aldığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi: "Bu faaliyetlerin bazılarının hayata geçirilmesiyle tek taraflı ısrarlı takip fiilleri ayrı bir suç olarak düzenlenerek mağdurlara sağlanan güvencenin artırılması; eşe karşı işlenen suçlarla ilgili kanunda öngörülen cezayı artıran sebeplerin boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletilmesi suretiyle bu mücadeleye katkı sağlanmasının hedeflenmekte olduğu görülmektedir.

Çözümleyici değerlendirmeler geliştirmek gerekir

Tüm bu çok yönlü gayretlere rağmen kadına yönelik şiddet, coğrafi sınır, ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine bakılmaksızın tüm dünyada ve kültürlerde görülen evrensel bir sorun olarak devam etmektedir. Ülkemizde 2014-2019 yılları arasında 1938 kadın cinayeti işlenmiş, 2020'de 267, 2021'in ilk iki ayında ise 47 kadın şiddete uğrayarak hayatını kaybetmiştir. Bu elim vakalar toplum vicdanında derin yaralara sebep olmakta, hem bireylerin hem de toplumun sosyal psikolojisini olumsuz etkilemektedir. Takdir edileceği gibi bu konunun çözümü sadece hukukun ya da kolluk güçlerinin ilgi alanında değildir. Bu noktada kadına karşı şiddetin sebepleri, bir problem çözme yöntemi olarak şiddete bu kadar kolay müracaat etmenin bireysel ve sosyal psikolojisi üzerine çözümleyici değerlendirmeler geliştirmek gerekir.

REKLAM

OYNAT 00:21 Eski eşi tarafından küçük çocuğunun önünde öldüresiye dövülen kadın konuştu Samsun'da sokak ortasında eski kocasının saldırısında yaralanıp, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müşahade altında tutulan E.M., yaşadığı korku dolu anların ardından tedavi gördüğü hastanede konuştu. E.M., 'Ben daha önce de kendisinden şikayetçi olmuştum, zaten boşanmıştık. Dışarı çıkmasını asla istemiyorum hep tutuklu kalsın' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Bu kapsamda, kadına yönelik vuku bulan şiddet olaylarının sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılarak hukuktan siyasete, kurumlardan sivil toplum kesimlerine kadar el birliği içinde tek bir vakanın dahi yaşanmamasını temin edecek çözümlerin tespit edilmesi, mevcut hukuki durumun ortaya konması, uygulamaların değerlendirilmesi ve alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

OYNAT 01:57 Kızının gözü önünde dövülen kadının annesi: Torunum, 'annem çok ağladı, kimse yardım etmedi' diyor Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşi İbrahim Zarap, tarafından küçük kızları önünde öldüresiye dövülen E.M.'nin annesi Dursune Metegül, ilk kez konuştu.



Kızının ve torununun hakkında açıklamalarda bulunan anne Metegül, 'Torunum, 'babamı görürsem taş atarım' diyor. Bizim konuşmalarımızı duyduğu zaman hemen anlıyor, 'anneme vurdu babam. Annem çok ağladı, bağırdı. Kimse yardım etmedi' diyor.



Çok merak ediyorum oradan izliyorlar da Allah'ın bir kulu o çocuğun önünde olan olaylara bir kişi müdahale etmiyor. İnsanlık ölmüş diyorum. Benim kızımı orada göz göre göre öldürdüğünü görüp hiç kimse müdahale etmiyor.' diye konuştu. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder