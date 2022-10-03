Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı ile Türkiyeden Libyaya üst düzey ziyaret
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı ile Türkiye’den Libya’ya üst düzey ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’den üst düzey bir heyet Libya’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarette askeri eğitim iş birliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı ile Türkiye’den Libya’ya üst düzey ziyaret
Foto/arşiv

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın’ın Libya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği aktarıldı.

Açıklamada "Ziyaret sırasında, Libya’daki siyasi geçiş süreci ve bu kapsamda seçimler konusunun ele alınması, askeri eğitim iş birliği dahil ikili ilişkilerin gözden geçirilmesi ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.

32 milyar dolarlık ilave yatırım: 100 bin kişiye daha iş kapısı
EKONOMİ
32 milyar dolarlık ilave yatırım: 100 bin kişiye daha iş kapısı

Türkiye’nin yumuşak gücü: Yürek diplomasisi
GÜNDEM
Türkiye’nin yumuşak gücü: Yürek diplomasisi
Kurada ismi çıkacaklar dikkat

Kurada ismi çıkacaklar dikkat

​Sosyal konutta sözleşme detayı belli oldu: Bakan Kurum tarih verdi.
359 kişinin izlediği Süper Lig maçı

359 kişinin izlediği Süper Lig maçı

Haftanın kapanış maçında açıklanan sayı şaşkına çevirdi.
Kılıçdaroğlunun başörtüsü çıkışı sonrası Kadir Mısıroğlunun sözleri gündemde: Yakında Ben daha Müslümanım diye yarışacaklar

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: ​Gözler Meclis'e çevrildi.

​Guterres: En zengin 20 ülke bu konuda yeterince çabalamıyor.

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Diyarbakır annelerini de rapora almalılar.

​Bakan Soylu: Dilşah Ercan teröristtir bu saldırı ile ilişkilidir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.