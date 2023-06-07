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Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Başkanı seçilen Kurtulmuş'u kutladı

TBMM Başkanlığında seçim sonuçlandı. Cumhur İttifakı’nın adayı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 321 oyla yeni Meclis Başkanı seçildi. Seçim sonrası TBMM'de konuşma yapan Kurtulmuş, "Yeni ve milli bir anayasa ile Türkiye'nin önünün açılması lazım" mesajını verdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurtulmuş'u yeni görevinden dolayı tebrik etti.

20:12 . 7/06/2023 Çarşamba
AA
AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 321 oyla yeni Meclis Başkanı seçildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 321 oyla yeni Meclis Başkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'u telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanı seçilmesini kutlayarak, yeni yasama döneminin hayırlı olması ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.


#Numan Kurtulmuş
#Recep Tayyip Erdoğan
#TBMM
1 saat önce
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