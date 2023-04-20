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Cumhurbaşkanı Erdoğan Topkapı Sarayı’nda restorasyonu tamamlanan birimlerin açılışını yaptı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı’nda restorasyonu tamamlanan birimlerin açılış programına katıldı. Burada açılış kurdelesi kesen ve konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yarın da bayramla müşerref olacağımız Ramazan ayının tüm milletimize hayırlı olmasını dilerken, kurdeleyi de bu muhabbet içerisinde, bu güzellikler içerisinde kesiyoruz" dedi.  

15:33 . 20/04/2023 Perşembe
DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan birimlerin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan birimlerin açılışını gerçekleştirdi.

Topkapı Sarayı’ndaki Mukaddes Emanetler Dairesi, Fatih Köşkü, Seferli Koğuşu, Hazine Koğuşu ve Mecidiye Köşkü’nün restorasyonu tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı’nda birimlerin açılışını gerçekleşti. Açılış programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe gibi isimler de hazır bulundu.  Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış kurdelesini kesti.

Kurdele kesiminde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Bugün Topkapı Sarayı’ndaki restoran çalışmalarımızın büyük bir kısmını bitirmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle artık Arefe gününde olduğumuz Ramazan ayının, yarın da bayramla müşerref olacağımız Ramazan ayının tüm milletimize hayırlı olmasını dilerken, kurdeleyi de bu muhabbet içerisinde, bu güzellikler içerisinde kesiyoruz"
dedi.
#Recep Tayyip Erdoğan
#Topkapı Sarayı
#İstanbul
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