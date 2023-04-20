Cumhurbaşkanı Erdoğan Topkapı Sarayı’nda restorasyonu tamamlanan birimlerin açılışını yaptı 

“Bugün Topkapı Sarayı’ndaki restoran çalışmalarımızın büyük bir kısmını bitirmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle artık Arefe gününde olduğumuz Ramazan ayının, yarın da bayramla müşerref olacağımız Ramazan ayının tüm milletimize hayırlı olmasını dilerken, kurdeleyi de bu muhabbet içerisinde, bu güzellikler içerisinde kesiyoruz"