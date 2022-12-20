Cumhurbaşkanı Erdoğan toplumun değerlerine saldıranlara tepki gösterdi: Ne istismara ne milletin rencide edilmesine göz yumarız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Ne kız çocuklarının istismarına izin vereceğiz ne milletimizin rencide edilmesin göz yumacağız” dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen Kadın Emeği Zirvesi’nde konuşan Erdoğan Anayasa düzenlemesinin gündemde olduğu bir süreçte yeni bir istismar konusunun ortaya atıldığını belirtti.

KABUL EDİLEMEZ

Erdoğan, “Biz hiçbir zaman kız evladımızın fiziki ve ruhi olgunluğa erişmeden, hukuki olarak reşit hale gelmeden evlendirilmesini tasvip etmedik, tasvip etmiyoruz. Zaten kendi aile hayatımızda da bunun bir örneği yok. Öyle davrandık. Hele hele çocuk yaşta cinsel istismar ne İslami ne insani olarak asla kabul edilebilecek bir davranış değildir” değerlendirmesini yaptı.

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VAHİM TABLOYU GİZLİYORLAR

“Münferit bir hadise üzerinden milletimizin inancına ve değerlerine saldıranlar, Meclis kürsüsünden gönüllü kuruluşlarımızı alenen tehdit edenler, vakıf ve derneklerimize alçakça iftira atanlar, esasen çıkardıkları gürültüyle gerideki bu vahim tabloyu gizlemeye çalışmaktadır” ifadesini kullanan Erdoğan, bu kesimlerin terör örgütlerinin istismar ettiği çocuklarla ilgili tek kelime ettiklerini duymadığını dile getirdi.

SİCİL DOSYANIZ ELİMİZDE

Erdoğan, şöyle devam etti: “Yine bunların taciz ve tecavüz iddialarının ayyuka çıktığı parti teşkilatlarının Türkiye’nin değişik yerlerindeki illerinde, yönetimlerinde olan ilçe başkanından belde başkanına kadar bunların hesabını verdiniz mi? Bakıyorsunuz ilçe başkanı taciz yapmış. Belde başkanı tecavüzde bulunmuş. Bunları Aile Bakanım benim, hepsini belgeleriyle anlattı. Hepsi şu anda sizin sicil dosyanızda var. Bunları gayet iyi biliyoruz, yakından da takip ediyoruz. Sicil dosyalarınız elimizde.”

SEÇİME KADAR ANLATACAĞIZ

“Seçime kadar da bunları meydanlarda anlatacağız. Sosyal medya mecralarındaki rezaletleri, bunların dile getirdikleri vaki mi? Değil. Bunca rezalete sırtını dönenlerin, hep birlikte kınadığımız bir hadise üzerinden yürüttükleri kirli kampanyanın gerisindeki gayenin farkındayız. Ne kız çocuklarımızın istismarına izin vereceğiz ne de kin ve nefret kokan hezeyanlarla milletimizin rencide edilmesine göz yumacağız.”

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LGBT KİTABIMIZDA YOK

Erdoğan, ülkede kadınların, gençlerin ve çocukların sorunlarıyla ilgilenenlerin asıl üzerinde durmaları ve çözüm aramaları gereken meselenin evlatları topyekûn tehdit eden sapkın akımlar olduğunu bildirdi. Açık konuşacağını aktaran Erdoğan, “LGBT denilen olay, bizim kitabımızda yok. Fakat CHP’nin kitabında var mı? Var. Diğer yavru muhalefetin kitabında var mı? Var. Onlarla beraber yürüyorlar mı? Yürüyorlar. Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a Maarif Nişanı takdim edildi.

Kandil’in hesabını sordunuz mu?

Muhalefete seslenen Erdoğan, şunları söyledi: “Ana muhalefeti, yavru muhalefeti... Hepsine sesleniyorum. Kandil’in hesabını bugüne kadar sordunuz mu? Diyarbakır anneleri acaba hangi partinin kapısında gözü yaşlı olarak bunca süredir ağlıyor ve gözü yaşlı olarak oradan birilerine lanetler okuyorlar. Kandil’de 10, 11, 12, 13, 14, 15 yaşındaki o kız çocuklarımızı kaçıranlar kimler? Yahu sizin dirsek dirseğe yürüdüğünüz, seçimlere beraber girmeyi düşündüğünüz partinin mensupları değil mi? PKK’nın parlamentodaki uzantıları değil mi? Bay Kemal, senin bunlara söyleyecek bugüne kadar bir sözün oldu mu? En ufak bir şey söyledin mi? Bir kere, ya bir vicdansızlık yapma ya. Git de şu Diyarbakır annelerine geçmiş olsun de. Diyemez, dediği anda seçim ortağını ne yapar, kaybeder. Bunu biliyor. Hatta Meclis kürsüsünden devamlı bir malum partiden milletvekili ‘Biz olmasaydık siz şu anda parlamentoda olmayacaktınız’ diye onlara meydan okuyor. Niye? Çünkü Kandil’den sinyali alıyor. Kandil’dekiler ne diyor? Sayın Kılıçdaroğlu’na methiyeler diziyor. Onların methiyesiyle yürüyorsun. Ankara’dan İstanbul’a onlarla beraber yürüdün. Önce sen oradaki bütün hasarı bir gider, ondan sonra konuş.”

Samimiyetlerini göreceğiz

Geçmişte Türkiye’de sözde modernlik, ilericilik ve çağdaşlık iddiasıyla kadınları inançlarından, kıyafetlerinden, esasen de doğrudan doğruya cinsiyetlerinden dolayı dışlayan bir zihniyetin bu ülkede nobranlıklarına şahit olduklarını anlatan Erdoğan, “Okullara, iş yerlerine, kamu binalarına sokulmayan kadınların gözyaşları bile bu tek parti artığı faşistlerin yüreğini yumuşatmaya yetmemişti” dedi. Türkiye’nin artık hatırlamak bile istemediği bu karanlık günleri, AK Parti’nin demokrasi reformları sayesinde geride bıraktıklarına değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Geçtiğimiz aylarda bir gece yarısı videosuyla yeniden gündeme getirilen başörtüsüyle ilgili yasal düzenleme teklifi hepimize yeniden o meşum günleri hatırlattı. Üstelik bu tartışma vesilesiyle gördük ki birileri hala o karanlık dönemin özlemiyle yanıp tutuşuyor. Biz de madem öyle dedik, temel hak ve özgürlüklerin bu tür düzenlemelere konu edilemeyeceği inancımıza rağmen meseleyi yüreğiniz sıkıyorsa gelin, anayasal düzeyde kalıcı olarak çözecek bir teklifte bulunduk. Şimdi Meclis’teki komisyon ve genel kurul süreçlerini bekliyoruz. Kimlerin kadın haklarının istismarcısı olduğu, kimlerin de kadınların haklarına samimiyetle sahip çıktığı bu süreçte bir kez daha belli olacaktır.”

Sıkıyorsa şimdi had bildirin!

Merve Kavakçı’nın başörtülü girdiği için Meclis’ten atılmasına değinen Erdoğan, “1999 seçimlerinde milletin oyuyla Meclis’e gelen bir kadın milletvekilimize, bu ana muhalefetin geçmişteki temsilcisi durumunda olanlar ne demişti? ‘Bu kadına haddini bildirin.’ demişti. Ne demek bu ya? Yani bir kadına, parlamentoya milletin oylarıyla seçilerek gelen bir başörtülü kadına, ‘Bu kadına haddini bildirin’ demek ne demek ya? Ey CHP, siz onların devamısınız, hiçbir farkınız yok. Hadi sıkıyorsa şimdi de had bildirin bakalım” ifadelerini kullandı.

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OYNAT 01:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hadi şimdi de sıkıyorsa had bildirin de görelim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 'Kadın Emeği Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, ''Meclis'e giren bir başörtülü milletvekiline bunların eski yöneticileri ne demişti? Bu kadına haddini bildirin. Ey CHP siz onların uzantılarısınız. Hadi şimdi de sıkıyorsa had bildirin de görelim' dedi. BiP'te paylaş

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Altılı masa çöktü çöküyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta Mardin’e gittiğini hatırlatarak, “Mardin’de açılışları yaptık. Meydanı gördük. Gümbür gümbür maşallah 2023’e hazırlanıyor. Ondan önce Şanlıurfa’daydık, aynı şekilde gümbür gümbür. Gaziantep’teydik aynı şekilde. Cumhur İttifakı’nın diğer kanadı, o da dün Mersin’deydi. Orada da yine Cumhur İttifakı gümbür gümbür geliyor. Bu dayanışmamız, bu birlikteliğimiz altılı masanın birlikteliğine benzemez. O çöktü çöküyor. Yürümeye mecalleri yok” dedi.

İnancımıza saldırmayın

Dünya Kupası finalinde kendisine rehberlik eden Katarlı Bakan’la bir sohbetini aktaran Erdoğan, “Katarlı bakan kardeşimle giderken annesine olan ilgi alakasını bana anlattı. Ben de kendisine ‘Sayın Bakan cennet annelerin ayakları altındadır’ dedim. Bizde anne, bizde kadın bu kadar muhteremdir ey muhalefet bunu bilin. O yüzden inancımıza saldırmayın, haddinizi bilin” diye konuştu.

Zirvede, 6 kadın konuşmacı mesleki başarılarını anlattı.

Kadın girişimciye 2 milyarlık destek

Kadınlara daha fazla destek vermekte kararlı olduklarını ifade eden Erdoğan, “Kadınlarımız başta olmak üzere reel sektörümüze bir de müjde vermek istiyorum. Hazine destekli kefalet sistemiyle firmalarımıza tahsis edilen kredilerin 200 milyar liralık kaynakla daha etkin kullanımını sağlayacak yeni bir adım attık. Yeterli teminata sahip olmayan ama kredibilitesi yüksek firmalarımıza en az yüzde 75 oranında Hazine destekli kefalet sağlıyoruz. Kadın girişimcilerimize ve kadın kooperatiflerimize de 2 milyar liralık kefalet paketi tahsis ettik” dedi.