Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm yurtta saat 19.19'da okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti

Dünya

FETÖ ABD’de yeni bir lobi firması ile anlaştı

FETÖ, ABD Kongresinde Türkiye karşıtı faaliyetlerini daha rahat yürütebilmek için "Yurttaş Savunma için Ulusal Konseyi (NCCA)", "Mehlman Castagnetti Rosenamp;Thomas" lobi firması ile anlaştı. 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı kanlı darbe girişimin ardından Türkiye'de tutunma şansı kalmayan ve sonraki süreçte tüm kurumları ve insan kaynaklarıyla ABD'yi merkez edinen FETÖ, geçen 5 yıllık sürede ülkedeki varlığını güçlü göstermeye çalışıyor.