Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm yurtta saat 19.19'da okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti

Türkiye genelinde vatandaşlar, saat 19.19'da evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okudu.
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla okunan İstiklal Marşı’na eşlik ediyor. https://t.co/U88GM1iJQt
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla okunan İstiklal Marşı’na eşlik ediyor. https://t.co/U88GM1iJQt— Yeni Şafak (@yenisafak) May 19, 2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan da tüm yurttaki İstiklal Marşı okuma etkinliğine Çankaya Köşkü'nden katılarak İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.
Erdoğan'a, İstiklal Marşı'nın dizelerini seslendirirken gençler de eşlik etti.