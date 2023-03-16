Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde: Türk dünyası tek vücut oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;





Afet gündemli olağanüstü zirvede bir araya geldik. Bu toplantının başarılı şekilde organize edilmesinde siz dost ve kardeşlerime teşekkür ediyorum. Zirvenin düzenlenmesi için çağrıda bulunan Aliyev'e şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.





Teşkilatımızın gözlemi üyesi KKTC'nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın aramızda bulunmasından memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Bugünkü zirvemizle Türk dünyasının tek yürek tek vücut olduğunu göstermiş olacağız. 11 şehir eşine az rastlanır afetle sarsıldı. 14 milyon vatandaşımız doğrudan etkilenirken 49 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti.





Bugün Türk dünyasının tek yürek tek vücut olduğunu en üst düzeyde bir kez daha göstermiş olduk. Dost ve kardeş ülkelerin de desteğiyle deprem bölgemizi kısa sürede ayağa kaldıracağız. Gönderdiğiniz ata yadigarı çadırlar milletimize yuva oldu. Milletimiz bu desteğinizi unutmayacaktır.





Depremin yaralarını en kısa sürede saracağız. 319 bin toplamda 610 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.





6 Şubat'ta Uluslararası yardım çağrısında bulunduk. Türk Dünyası yardıma ilk koşanlar oldu. Arama kurtarma ekipleriniz birçok vatandaşımızı hayata bağladı. Gönderdiğiniz çadırlar vatandaşlarımıza yuva oldu. Aziz milletimiz bu yardımınızı unutmayacaktır. Afetlerle mücadelede iş birliğini artırmalıyız.





Afet süreçlerini daha etkin planlama imkanına kavuşacağız. Türkmenistan'da düzenleyeceğiniz zirveye kadar gereken talimatları vereceğine inanıyorum. Akıllı şehirler kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Semerkand zirvesinde önemli adımlar attık. Kuruluş imzası bugün imzalanacak Türk Yatırım Fonu'nun oluşturulması bunun başında geliyor. Bu fon sayesinde yatırımlara destek sağlanacak. Firmalarımızın finansmana ulaşması kolaylaşacak. Katkılarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İmzalanan belgelerin hızla hayata geçirilmesini arzu ediyoruz.





Bugünkü zirvemizi birliğimiz gücümüzdür şiarıyla icra ediyoruz. KKTC'nin de aramıza katılmasıyla aile meclisimiz daha da güçlendi. KKTC'ye güçlü ve kararlı desteğimizi somutlaştırdık.





Ukrayna'daki savaşın barışla sonuçlanması için diyaloğumuz devam ediyor. Aracılık ettiğimiz tahıl mutabakatı ve esir takası Ukrayna savaşında tarafların ortak bir zeminde buluşabileceğini gösterdi.





Nevruz Bayramını kutluyorum. Ramazan ayının hayırlar getirmesini diliyorum. Deprem bölgesinde ebediyete uğurladığımız 50 bine yakın vatandaşımıza rahmet diliyorum.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev, Aliyev ve Caparov ile görüştü





Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilata üye bazı ülkelerin Cumhurbaşkanlarıyla bir araya geldi.





Erdoğan’ın ilk konuğu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev oldu.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile de ayrı ayrı görüştü.





Konuk cumhurbaşkanları, Türkiye’de yaşanan depremler sebebiyle Erdoğan’a ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Görüşmelerde ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nin gündemindeki konular değerlendirildi.





Ana gündem; Türkiye’de yaşanan depremler sonrası atılacak ortak adımlar





Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın katılımıyla Beştepe’de gerçekleşecek.





Gözlemci ülke sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkmenistan ve Macaristan da zirvede yer alacak.





Türkiye’de yaşanan depremler sonrası atılacak ortak adımlar ile Türk coğrafyasını ilgilendiren konular toplantının gündeminde olacak.



