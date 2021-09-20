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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkevi Türkiye'nin büyüklüğünü ve artan gücünü yansıtacak

ABD'nin New York kentinde, Yeni Türkevi Binası Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı. Yeni Türkevi, Türk-Amerikan toplumuna hayırlı olsun." dedi. Konuşmasında, bir kez daha "Dünya beşten büyüktür" vurgusunu yapan Erdoğan, "Çok kutuplu çok merkezli, daha kapsayıcı bir küresel düzeni savunuyoruz." ifadelerini kullandı. Törende, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da söz aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkevi Türkiyenin büyüklüğünü ve artan gücünü yansıtacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Temelini 4 yıl önce attığımız ve bugün açılışını yaptığımız Türkevi binamızın hayırlı olmasını diliyorum.

Bugün haklı bir gurur yaşıyoruz. Gururluyuz. Çünkü devletimize milletimize kalıcı bir eser daha kazandırıyoruz.

Gururluyuz. Çünkü mimarlarımızın mühendislerin işçi kardeşlerimizin alın teriyle bu inşayı tamamladık.

Mimarinin ve mühendisliğin en son imkanlarının kullanıldığı tasarımın çevreye duyarlılık esasında göre yapıldı.

Türkiye, bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardı. Yeni Türkevi, Türk-Amerikan toplumuna hayırlı olsun.

Rahmetli Süleyman Demirel başta olmak üzere devletimize kazandırılan arsa üzerinde yükseldi. Kültürümüzde laleden ilham alınarak Selçuk motifleriyle tasarlanan Yeni Türkevine kavuştu.

Türkevi açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya beşten büyüktür' vurgusu: Daha adil bir düzeni savunuyoruz
OYNAT 02:25
Türkevi açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Dünya beşten büyüktür' vurgusu: Daha adil bir düzeni savunuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Yeni Türkevi Binası'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye yeni bir eser daha bıraktıkları için gururlu olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gururluyuz çünkü devletimize, milletimize kalıcı bir eser daha kazandırıyoruz. Gururluyuz çünkü bu eserle New York'un silüetine, tarihi ve geleneksel mimarimizin güzelliklerini ve zarafetini yansıtıyoruz. Bu göz kamaştırıcı binanın inşasında kullanılan malzeme ve tefrişat unsurları Türkiye'den getirildi.' dedi.

'Dünya beşten büyüktür' vurgusunu tekrar eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Çok kutuplu, çok merkezli, çok kültürlü, daha kapsayıcı ve daha adil bir küresel düzeni savunuyoruz.' dedi.

New York baş konsolosluğumuza ev sahipliği yapacak. BM binasının tam karşısında bu denli önemli eseri hayata geçirmemiz ayrı bir anlam taşıyor.

Dünya beşten büyüktür diyerek çok kutuplu çok merkezli, daha kapsayıcı bir küresel düzeni savunuyoruz.

Türkevi banımız BM, adalete ve barışa olan inancımızın da bir sembolüdür

Türkiye olarak uluslararası barışa aktif katkı sağlıyoruz. Küresel sorunların çözülmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz.

Türkevi, BM'ye üye ülkelerin etkinliklerine de ev sahibi olabilir.

Uluslararası alanda etkin roller üstlenerek daha adil bir sistem taahhüdünün hayata geçmesi için çaba harcıyoruz.

AA

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