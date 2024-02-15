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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi: Şu anda olumsuz bir gidiş yok tam aksine olumlu bir gelişme var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ve Mısır dönüşünde bir gazetecinin, ‘Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından ABD'nin F-16 tedarik sürecinde adım atmasıyla birlikte Türkiye-ABD ilişkilerinde uzun bir süreden sonra olumlu hava yakalandığı yorumları yapılıyor. Gerçekten de Ankara-Washington arasında olumlu bir atmosferden söz edebilir miyiz?’ sorusunu yanıtlayarak, "ABD ile aramızda bu son attığımız adımlar neticesinde olumlu bazı gelişmelerden söz edebiliriz. Şu anda Kongre’deki hava olumlu. Aynı şekilde Senato’dan da olumlu sesler geliyor. ABD ile benzer düşündüğümüz ya da ‘üzerinde uzlaştığımız konuların sayısı artıyor’ diyebiliriz. Şu anda olumsuz bir gidiş yok, tam aksine olumlu bir gelişme var." dedi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
13:03 - 15/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:18 - 15/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)
Cumhurbaşkanı Erdoğan (Foto: Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından ABD'nin F-16 tedarik sürecinde adım atmasıyla birlikte Türkiye-ABD ilişkilerinde uzun bir süreden sonra olumlu hava yakalandığı yorumları yapılıyor. Gerçekten de Ankara-Washington arasında olumlu bir atmosferden söz edebilir miyiz? Eğer öyleyse bu olumlu havanın FETÖ, PKK/YPG, S-400, F-35 gibi ihtilaflı meselelere de pozitif bir yansıması olur mu?"
sorusunda da cevap verdi.

"'Uzlaştığımız konuların sayısı artıyor' diyebiliriz"

Erdoğan,
"ABD ile aramızda bu son attığımız adımlar neticesinde olumlu bazı gelişmelerden söz edebiliriz. Şu anda Kongre’deki hava olumlu. Aynı şekilde Senato’dan da olumlu sesler geliyor. ABD ile benzer düşündüğümüz ya da ‘üzerinde uzlaştığımız konuların sayısı artıyor’ diyebiliriz."
ifadelerini kullandı.

"Olumsuz bir gidiş yok"

"Şu anda olumsuz bir gidiş yok, tam aksine olumlu bir gelişme var. Bu konuyla ilgili olarak ilgili bakanlar da bizdeki muhataplarına olumlu gelişmelerin olduğunu söylüyorlar." diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a, gerek MİT Başkanı İbrahim Kalın’a, gerek Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanımız Akif Çağatay Kılıç’a bu konularda bu bilgileri veriyorlar. ‘Biz elimizden geleni yapıyoruz. Sayın Biden'ın ıslak imzalı mektubunu burada gördünüz’ diyorlar. Biz de ‘Bizim de ıslak imzalı onay belgesini gördünüz. Hepsinden öte parlamentomuzdan çıkan kararı duydunuz ve bize de teşekkür üstüne teşekkürler ettiniz. Biz bundan sonrasını sizden bekliyoruz’ dedik ve yola devam ediyoruz. Aynı şekilde İsveç Başbakanı’nın bizi arayarak bu konudaki teşekkürü, attığımız adımın olumlu istikamette gittiğinin işaretidir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE ve Mısır dönüşü önemli mesajlar: Bu konunun baş aktörleri Türkiye BAE ve Irak olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE ve Mısır dönüşü önemli mesajlar: Bu konunun baş aktörleri Türkiye BAE ve Irak olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a gerçekleştirdiği ilk ziyaretin ardından Kahire dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, Filistin'in yanında olduğunu bir kez daha dile getirerek ''Türkiye, bu konudaki samimiyetini en net biçimde ortaya koymuştur'' ifadelerini kullandı. 'Kalkınma Yolu Projesi'yle ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Erdoğan, ''Bu konunun baş aktörleri Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak olacak. Bu yol, bölgemizin yeni bir İpekyolu haline gelecek ve bölgesel barışa da hizmet edecektir. Basra Körfezi’nin ve çeperindeki ülkelerin Türkiye üzerinden Avrupa pazarına erişimini sağlayacak bu yol, tam anlamıyla bir kazan kazan projesidir'' dedi.

#Recep Tayyip Erdoğan
#ABD
#Türkiye
#F-16
1 saat önce
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