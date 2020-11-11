Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye barış gücünde Rusya ile birlikte görev alacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşuyor.

TVNET Canlı Yayın ᴴᴰ https://t.co/tNKgEy3RBH — TVNET (@tvnet) November 11, 2020

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İşgal altındaki topraklarının ve Karabağ'ın tamamının kurtuluşu vesilesiyle dostum İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi tebrik ediyorum.

Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı.

(Ortak Türk-Rus Merkezi) Bu merkez, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan toprakları üzerinde kurulacaktır. Dağlık Karabağ'daki ateşkesin ihlalini önlemeye yönelik tüm tedbirler bu merkez tarafından alınacaktır.

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