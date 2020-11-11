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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye barış gücünde Rusya ile birlikte görev alacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Türkiye Karabağ'daki barış gücünde Rusya ile birlikte görev alacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İşgal altındaki topraklarının ve Karabağ'ın tamamının kurtuluşu vesilesiyle dostum İlham Aliyev başta olmak üzere tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi tebrik ediyorum.

Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı.

(Ortak Türk-Rus Merkezi) Bu merkez, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan toprakları üzerinde kurulacaktır. Dağlık Karabağ'daki ateşkesin ihlalini önlemeye yönelik tüm tedbirler bu merkez tarafından alınacaktır.


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