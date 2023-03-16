Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'da bulunan Berdimuhamedov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.
Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhamedov, merdivenlerde Türkiye ve Türkmenistan bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.