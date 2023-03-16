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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

19:03 . 16/03/2023 Perşembe
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'da bulunan Berdimuhamedov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi giriş kapısında karşıladı.


Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Berdimuhamedov, merdivenlerde Türkiye ve Türkmenistan bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.




#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Türkmenistan
#Gurbanguli Berdimuhamedov
18 dakika önce
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile görüştü
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