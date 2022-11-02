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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü: Rusya'nın tahılı dünya için önemli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy'e Ukrayna ve Rusya'nın tahıl satışının tüm dünya için önem taşıdığını belirterek, tahıl sevkiyatı mutabakatının devamının önemine işaret etti.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü: Rusyanın tahılı dünya için önemli
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

  • Erdoğan, görüşmede, tahıl sevkiyatında yaşanan sorunu iş birliği içinde çözüme kavuşturmuş olmalarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Gerek Ukrayna'nın gerek Rusya'nın tahıl ürünlerini satabilmelerinin tüm dünya için kritik önem taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl sevkiyatı mutabakatının devamının önemini işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin tam olarak yeniden tesisine gidecek bir anlayış temelinde, savaşın adil bir çözümle sonlandırılması için diplomatik çabaları artırmak gerektiğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin tahıl koridorunun yeniden açılmasıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

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