Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü: Rusya'nın tahılı dünya için önemli

​ABD'deki gizemli sekiz saati sorulan Kılıçdaroğlu yayını terk etti: Şimdilik iyi akşamlar dilerim​

ABD'nin ardından İngiltere'ye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, sunucunun 'Bir ara başka bir adrese gitme durumunuz var mı? Çünkü hep soruluyor '8 saat nereye gitti' diye. Bu kez başka bir adaya gitme durumu olur mu?' sorusu üzerine yayını terk etti.



